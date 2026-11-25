Ángel Galmán da indicaciones a sus jugadoras en un tiempo muerto Germán Barreiros

No es ni un día (miércoles) ni una hora (16.30) habituales para el Marineda, pero el equipo coruñés busca su primera victoria de la temporada en un Palacio de los Deportes de Riazor que visita el Voltregà en la quinta jornada de la Liga Iberdrola. Las coruñesas solo han ganado hasta el momento uno de sus compromisos y fue a domicilio, en Palau, mientras que en casa cedieron frente a Sant Cugat y Manlleu y el pasado fin de semana cayeron en la pista del Bigues i Riells.

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Es prácticamente la racha contraria a la que llevan las de Sant Hipólit, terceras tras perder solo un encuentro, y para eso por la mínima frente a uno de los favoritos como es el líder invicto Telecable Gijón (1-2), y ganar los otros tres: 2-3 al Raxoi; 2-3 al Cerdanyola y 4-2 al Bembibre. Partido por lo tanto complicado para las de Ángel Galmán, que por otro lado también quieren salir con buenas sensaciones porque después les esperan dos importantes compromisos en sus aspiraciones de permanencia: visita a Mataró el domingo y derbi contra el Raxoi la semana siguiente.

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El Voltregà tiene una plantilla con bastante experiencia en la categoría con jugadoras como Paula Ferrón, que es su máxima anotadora con tres tantos, Anna Bosch, Joana Comas, Esther Vistós y Paula Vilamala, además de jóvenes jugadoras como Alexia Bosh, la portera Queralt Sala y Jana Crespo, que pasó el año pasado por el desaparecido HC Coruña.