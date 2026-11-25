Alba Garrote protege la bola de Joana Comas en el Marineda-Voltregà Patricia G. Fraga

El Marineda sumó un punto en la visita al Palacio de los Deportes de Riazor del Voltregà con un empate a tres goles que deja un sabor amargo. Porque las coruñesas dominaron el partido, pero fueron víctimas de sus propios errores y de la actuación estelar de un elemento extra: los palos. Hasta siete veces, cinco en la primera parte y otras dos en la segunda, se alió la portería con la meta visitante. En este panorama, las de Ángel Galmán se vieron con un 0-2 en contra. Tirando de su resiliencia habitual, y de un doblete de Alba Garrote acompañado por otro tanto de Luchi Maldonado, le dieron la vuelta al resultado, pero en los últimos minutos volvieron a encajar en un fallo defensivo. A falta de quince segundos, Garrote pudo poner la guinda con una directa, pero no acertó y las locales, que afrontaron el duelo con dos bajas (Alejandra Muñoz y Mar Franci) se tuvieron que conformar con un punto, el primero en su feudo, y cuatro en la tabla antes de medirse este sábado al Mataró, otro recién ascendido.

El Voltregà llegaba a A Coruña en una buen racha, pero el Marineda no se dejó intimidar y desde el principio salió a mandar en el juego, pero los palos se convirtieron en su principal enemigo. En apenas cinco minutos ya acumulaba dos, uno para Efe Muñoz y otro para Alba Garrote. Cuando llegó el tercero, de Luchi Maldonado, aquello ya apuntaba a maneras de maldición. Entre eso y la buena actuación de las porteras, Mencía Mosquera y Queralt Sala, se entendía un 0-0 al descanso. El Voltregà intentó presionar en los últimos cinco minutos de la primera parte, pero las coruñesas salían bien gracias a la habilidad de la Efe Muñoz, y mandaron un nuevo aviso al poste, de nuevo la argentina Maldonado.

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El Marineda solo había hecho un cambio en la primera parte mientras las rivales habían movido todo el banquillo. Por lo que iba a ser clave cómo podían gestionar los minutos de una segunda parte que arrancó con el sexto palo, de Icía Brea. Toda la mala suerte caía de un lado. Porque del otro, el Voltregà se ponía con un 0-2 a favor casi de la nada. Primero con una bola que después de varios rechaces quedó muerta en el área y la recogió Alexia Bosch, que eso sí, recortó bien a la portera local e hizo el 0-1. Y después, con una bola que despejó Mencía Mosquera, se fue al centro, donde Joana Comas montó la contra y fusiló ante la portera coruñesa. El tercero lo evitó Mosquera, con una buena intervención de nuevo ante Comas.

El equipo coruñés había acusado el golpe. Galmán hizo entrar en pista por primera vez a Celia Pinacho, que presionó arriba y robó bolas y se llevó el honor de sumar el séptimo palo de la tarde. Pero fue el que rompió la maldición. Alba Garrote marcó dos goles seguidos, el primero de malabarista, el segundo a la contra. Y completó la remontada poco después Luchi Maldonado, que en una falta de entendimiento entre la portera y una defensa apareció por el medio para robar la bola y mandarla a las redes. Quedaban siete minutos, pero el Marineda no fue capaz de mantener el resultado y encajó en una jugada detrás de la portería de Alexia Bosch en la que hubo un fallo de marcaje. Aun así, tuvo una última oportunidad, con una directa de Alba Garrote por la décima falta del Voltregà cuando solo quedaban 15 segundos por disputar. La especialista asturiana no pudo anotar y el 3-3 repartió un punto para cada equipo.