Los jugadores del Lubiáns saludan al público Mar Casal

Mala jornada para el hockey coruñés, con derrotas para el Dominicos contra el Sant Cugat (1-3), el CDM ante el GEiEG (3-4) y el Ordes frente al Olot (4-3) en la OK Plata; y para el CDM B en el derbi contra el Compostela (2-1) en la OK Bronce. El único que ganó fue posiblemente el que más lo necesitaba, un Lubiáns que firmó el primer triunfo del curso en la segunda categoría sobre el Oviedo (2-1), mientras que el Oleiros de la tercera sacó un empate de su visita al Iruña (5-5).

Tuvo que esperar hasta la octava jornada de su regreso a la segunda categoría, pero el Lubiáns ya sabe lo que es ganar y se pone con 5 puntos para abandonar la última posición, que compartía con el Jolaseta (que se queda con 3). Empieza a salir de la crisis que incluso provocó el cambio en el banquillo con la salida voluntaria de Ramón Canalda. Gorka Oliveira y Markel Muñoz marcaron los goles que sirvieron para superar a un rival directo por la salvación como el Oviedo Roller.

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Peor le fue a los otros equipos coruñeses. El Ordes perdió en Olot, donde siempre fue a remolque en el marcador, pero sin irse del partido y metiendo presión hasta el final con el gol para el 4-3 de Iván Centoira a dos minutos para la bocina que le hizo soñar con el empate.

También estuvo cerca el Dominicos, que empezó perdiendo 0-2 y antes del descanso recortó con un tanto de Gonzalo Varela, lo que aumentaba sus esperanzas de remontada para un segundo tiempo en el que lo que llegó fue la sentencia del Sant Cugat. El CDM, que se trasladó de nuevo al Palacio de los Deportes de Riazor, iba por delante en el marcador, con goles de Mirko Tognacca e Ignacio Buruaga, hasta que quedaban siete minutos. En ese momento el GEiEG empató y solo uno después, se puso por delante. En la recta final los catalanes sentenciaron y ya no sirvió de nada el tanto final de Kiko García.