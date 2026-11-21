Imagen de archivo de Alba Garrote en el Marineda-Sant Cugat Quintana

El Marineda vuelve de Bigues i Riells con una derrota, segunda seguida, por 4-2 en un partido que se le escapó en los últimos diez minutos y que había llegado al descanso con un empate a dos con tantos de Gala Solé para las locales y de Alba Garrote para las coruñesas. Las catalanas se ponen con cuatro puntos y adelantan en la clasificación de la OK Liga Iberdrola a las de Ángel Galmán, que se quedan con 3. El Marineda tendrá pronto la oportunidad de resarcirse, con dos partidos la próxima semana: el miércoles recibe en el Palacio de los Deportes de Riazor al Voltregà y el sábado visita al Mataró.

Alba Garrote ya había demostrado el año pasado que la OK Plata se le quedaba pequeña. Marcó 50 goles. Y no falló a su cita en ninguna de las 26 jornadas del campeonato. Ahora de regreso en la categoría superior, está en su salsa. En Can Badell, solo tardó ocho segundos en hacer de las suyas. Saque de centro, se va por la izquierda, chuta desde media distancia y gol por toda la escuadra. El equipo local aprendió la primera lección. Nunca dejes sola a la asturiana que aún pudo ampliar el marcador con una jugada individual en la que se fue de tres rivales, pero su disparo se encontró con una buena respuesta de Gabriela Martín.

El Bigues reaccionó. Sus jugadoras principales, con una institución como Marta Borrás al frente de jóvenes talentos como los de Ester Anglás y Gala Solé, ya llevan unos cuantos años jugando juntas y se conocen a la perfección. Empató a los cuatro minutos Gala Solé, que repitió en el ocho. En poco tiempo estaba pasando de todo. El Marineda dependió durante unos minutos de las paradas de Mencía Mosquera, que tuvo que resistir mientras sus compañeras se repusieron de los golpes. Ángel Galmán movía el banquillo, para que todas llegaran frescas al final, y cuando Alba Garrote regresó a pista, la volvió a liar. Jugada en el centro, se va hacia dentro y chut directo a la escuadra. Empate entre los equipos y sus goleadoras.

La portera ‘chill’ pierde los nervios a la OK Liga Más información

En el segundo tiempo una directa, por la décima falta local, le dio a Garrote la oportunidad de romper esa igualada. El entrenador local decidió hacer cambio de porteras, dando entrada a Uxue Otegi, que el año pasado tuvo una breve estancia en A Coruña cuando fichó por el HC Coruña, que después de Navidad tuvo que renunciar a la competición. La asturiana tiró demasiado algo y todo siguió igual. El Marineda también se puso con la amenaza de la décima y no pudieron aguantar hasta el final. Natalia Ylla tiró la directa en la que Mencía Mosquera se le echó encima y alejó el peligro. Todavía quedaban diez minutos por delante.

El ritmo del partido había decaído y a los equipos cada vez más les costaba encadenar buenas acciones, por eso hizo tanto daño el gol de Aina Serra, que en una jugada aislada sorprendió con un tiro pegado al primer palo. El encuentro se puso cuesta arriba para las coruñesas y mucho más cuando Alba Garrote vio una cartulina azul que suponía prácticamente que iban a terminar el partido en inferioridad. Y con uno menos llegó la sentencia de Dolors Font. Luchi Maldonado tuvo una última ocasión clara que falló, aunque solo hubiese servido para maquillar el marcador.