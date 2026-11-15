María Sanjurjo y César Carballeira amplían su palmarés con la Copa Continental

María Sanjurjo y César Carballeira, durante su participación en la Copa Continental en Calafell World Skate Europe

El hockey coruñés sigue sumando títulos de la mano de dos de sus grandes exponentes internacionales, María Sanjurjo y César Carballeira, que se proclamaron campeones de la Copa Continental disputada este fin de semana en Calafell. La jugadora levantó el título con el Fraga, que superó al Benfica en la final por 7-1. El ex del Liceo lo hizo con el Porto, su segundo éxito con su nuevo equipo en tan solo dos semanas después de la Elite Cup, que por idéntico resultado se deshizo del Lleida (7-1).

Sanjurjo, que hace poco más de un mes sumó su tercera corona mundial con la selección española en los World Skate Games, supero con el Fraga al Voltregà en las semifinales del sábado, con el cuarto gol obra de la coruñesa. En la final le tocaba el Benfica, precisamente el mismo rival al que se tuvo que medir el curso pasado para proclamarse campeona de la Champions. Pese a un inicio igualado, con 1-1 en el marcador, el gol anotado por Sanjurjo, el 2-1, puso en ventaja a las suyas y les dio impulso para una segunda parte que ya fue solo suya hasta el 7-1 final con triplete destacado de una inspirada Carla Fontdegloria.

La coruñesa amplía su palmarés con uno de los pocos títulos que faltaban en su colección, que ahora hace hueco para la Liga y la Intercontinental, ya los únicos trofeos que no reposan en unas vitrinas que exhiben tres Mundiales, dos Champions, un Europeo, una Supercopa de España y una Copa de la Reina.

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En la competición masculina iba a haber un campeón coruñés pasara lo que pasara porque de un lado estaba el Porto de César Carballeira, que había eliminado en semifinales al Calafell en la tanda de penaltis (con gol incluido del coruñés), y por otro el Lleida del canterano de Compañía de María Chino Miguélez (y también con el exliceísta Fabrizio Ciocale), que se había cargado al Barça de Ignacio Alabart el día anterior (6-5). El partido tuvo un guion similar al de las mujeres. Igualdad hasta el 1-1 y a partir de ese momento dominio total de los portugueses, que se fueron al descanso 3-1 arriba y en la segunda parte aumentaron la renta hasta el 7-1 final, con especial inspiración del recientemente campeón del mundo Carlo di Benedetto, autor de cuatro goles.

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Carballeira lleva apenas dos semanas de competición oficial con el Porto y ya ha ganado dos títulos. Primero la Elite Cup, que abre la temporada en Portugal con los ocho mejores del campeonato anterior. Ahora la Copa Continental en la que no fallaron los dos vigentes campeones de Europa. El palmarés de O Neno do Cole recién cumplidos los 30 años luce ya 14 títulos entre tres equipos y la selección española. A estos dos con el Porto suma la Supercopa de España que conquistó en su estancia en el Reus (2019) mientras que con el Liceo ganó otras dos (2016 y 2021), dos Ligas (2013 y 2022), dos Copas del Rey (2021 y 2026), una Supercopa de Europa (2013) y una Intercontinental (2012). Con España fue dos veces campeón de Europa (2021 y 2023) y una del mundo (2024).