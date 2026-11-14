El Marineda cae ante el Manlleu pese a buscar el empate hasta el pitido final (1-2)

Las jugadoras del Manlleu celebran un gol ante el Marineda Germán Barreiros

Segunda derrota del Marineda, que cayó por 1-2 contra el Manlleu en otro partido en el que las coruñesas dieron la cara hasta el pitido final, pero a las que le faltó un poco más de acierto para haber sacado un resultado positivo. Pese a que la primera parte fue de las visitantes, que dominaron a través de la defensa y acertaron sus dos ocasiones de gol, Alba Garrote volvió a meter a las suyas en el encuentro y la segunda parte cambió de color para dar paso a un carrusel de ocasiones locales, con un tiro al palo incluido, que podían haber cambiado la suerte de lado. No lo consiguieron y ahora tienen siete días para preparar su siguiente duelo, que será el próximo sábado en Bigues i Riells.

Los primeros minutos fueron igualados, de tanteo entre los dos equipos. En el local Ángel Galmán introdujo un cambio en su quinteto inicial habitual, dando a entrada a Mar Franci por Icía Brea. Buscaba el técnico un poco más de balance y liberar a sus jugadoras más ofensivas de tareas de desgaste como la de subir la bola viendo que en Palau el equipo llegó a sufrir por momentos para salir de su pista. El experimento no es que saliera mal, pero el Manlleu estuvo tan perfecto en defensa que complicó mucho la faena a las locales, que poco a poco fueron otorgando el mando del encuentro al rival.

El primer gol, de hecho, nació de una recuperación catalana en el centro de la pista que le permitió una transición en superioridad. Las visitantes movieron la bola hasta hacerla llegar al segundo palo donde Flor Felamini batió a una Mencía Mosquera que no pudo hacer nada ante el remate a bocajarro pese a que había intuido el movimiento y ya se estaba tirando para ese lado. El Manlleu se ponía por delante y no daba ni una concesión en defensa, bien plantado, solidario en las ayudas y basculando con rapidez en los momentos en los que el Marineda intentaba sorprender, aunque principalmente con disparos lejanos sin demasiado peligro.

La portera ‘chill’ pierde los nervios a la OK Liga Más información

Y encima se encontró con el segundo tanto, un doble rechace en el área que no acertó a despejar el conjunto coruñés y que aprovechó Sara Planella. Quizás en ese peor momento, las coruñesas sacaron ese carácter competitivo que les está caracterizando en este inicio de curso, el primero de su historia en la OK Liga. Saber sufrir también es una virtud y no tirar la toalla, otra. Alba Garrote se encargó de dejar con vida a su equipo antes del descanso en una de esas pocas veces en las que a la defensa del Manlleu no le dio tiempo a recular. La asturiana, a la contra, se quedó sola delante de la portera Abril Alonso y no falló en el mano a mano.

En la segunda parte el Marineda ya no se dejó encerrar tanto y el partido se disputó más de tú a tú, con ocasiones en ambas porterías, aunque las más claras para las coruñesas, como un contra de Luchi Maldonado. La argentina se hizo daño en el choque contra la valla tras el remate y durante unos minutos las locales prácticamente jugaron con una menos. Fue el árbitro el que tuvo que para el partido para facilitar el cambio y que pudiera ser tratada, si bien más tarde pudo volver con normalidad a la pista. Los robos de Efe Muñoz y Mar Franci, la velocidad de Alba Garrote y la potencia de Luchi Maldonado, que se estrelló contra el palo, ponían el peligro arriba, aunque también sufrieron un susto en forma de palo en contra. Se acababa el tiempo, que jugaba en contra del Marineda, que murió de pie, atacando hasta el mismo sonido de la bocina.