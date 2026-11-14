El Dominicos gana en Vila-seca (0-3) y el CDM cae en Reus (6-2)

Pablo Togores da indicaciones a los jugadores del Dominicos Quintana

El Dominicos ya mira hacia arriba en la clasificación del grupo norte de la OK Plata después de imponerse por 0-3 al Vila-seca y dejar atrás una asignatura pendiente, que era la de ganar su primer partido de la temporada en Cataluña. También jugaba fuera de casa el CDM, pero en su caso no pudo hacer nada frente al filial del Reus, líder de la categoría que mantuvo su condición de invicto al imponerse por 6-2 a los coruñeses.

El Dominicos lleva semanas subiendo el nivel (con parón por el medio) y confirmó esta mejoría frente al Vila-seca, frente al que completó un partido muy serio en defensa, dejando la portería de Cesc Asnar, que además paró una falta directa y un penalti, a cero. También ayudó a que a los seis segundos ya se pusiera por delante en el marcador con uno de los dos goles de la tarde de su capitán Miguel López. Gonzalo Varela amplió la cuenta a los seis minutos y, poco antes del descanso, López anotó el tercero. En el segundo tiempo no se movió el marcador y los coruñeses se defendieron incluso en inferioridad cuando Varela vio una cartulina azul.

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El CDM afrontaba un partido más complicado y, a pesar del resultado, resistió hasta prácticamente los últimos diez minutos. En la primera parte encajó un tanto inicial de Jan Pere y Álex Roca empató cuando quedaban 50 segundos para el descanso. Su tanto, sin embargo, fue respondido por Joel Mila y los equipos se fueron a vestuarios con 1-2 en el marcador. El segundo tiempo empezó con ronda de directas por la décima falta y los dos fallaron sus oportunidades. Y no fue hasta la recta final cuando se decidió todo. El Reus anotó tres goles casi seguidos, prácticamente en tres minutos (dos de Mila y uno de Yeray Roig), lo que sentenció un duelo en el que aún habría tiempo para un tanto para cada equipo en las cuentas de Ignacio Buruaga y Roig para el 6-2 final.