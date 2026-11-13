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O Noso Deporte | Hockey

Póquer coruñés en Calafell para la Copa Continental

María Sanjurjo con el Fraga e Ignacio Alabart, Chino Miguélez y César Carballeira con Barça, Lleida y Porto, optan al título

María Varela
María Varela
13/11/2026 05:00
César Carballeira, con el MVP de la Elite Cup
César Carballeira, con el MVP de la Elite Cup
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Calafell acoge este fin de semana la Copa Continental (antiguamente Supercopa de Europa), en la que no participa el Liceo, pero en la que sí habrá representación coruñesa con hasta cuatro jugadores de la ciudad que optarán al título. Son María Sanjurjo, que jugará con el Fraga la competición femenina; e Ignacio Alabart, Antonio Miguélez y César Carballeira, que con el Barça, el Lleida y el Porto lucharán por la masculina.

María Sanjurjo, que viene de proclamarse campeona del mundo, por tercera vez en su carrera, en los World Skate Games con la selección española, levantó la Champions de la temporada pasada y su rival en las semifinales será el Voltregà (sábado, 11.00 horas). Por el otro lado del cuadro habrá duelo portugués entre el Sanjoanense y el Benfica que determinará el otro contendiente de la final, que será el domingo a las 13.00 horas.

Toni Pérez, entre Marc Grau y Xavi Barroso, en una jugada del partido entre el Liceo y el Barça en el Palacio de RiazorLiceo - Barcelona 0-1

El Liceo se mueve en territorio desconocido

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En la competición masculina habrá derbi en la primera semifinal (sábado, 16.00 horas) entre Chino Miguélez e Ignacio Alabart, dos canteranos de Compañía de María y amigos, ahora frente a frente con un sorprendente Lleida, líder de la OK Liga tras dos jornadas y ganador de la WSE Cup del curso pasado, y el Barça, que empezó el curso como vencedor de la Supercopa de España.

También levantó la Elite Cup, el primer título al que optaba con su nuevo equipo, el Porto, un César Carballeira que además fue elegido como MVP de la final contra el Barcelos. El coruñés, que viene de ganar esta semana al Benfica en la primera jornada de la liga portuguesa, acabando con la imbatibilidad de más de un año de los lisboetas, tendrá como rival al anfitrión Calafell (18.30 horas). La final será el domingo a partir de las 15.30 horas. 

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