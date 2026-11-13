La portera ‘chill’ pierde los nervios a la OK Liga

Mencía Mosquera, portera del Marineda, en el Palacio de los Deportes de Riazor Javier Alborés

La OK Liga, reconoce, le ponía un poco nerviosa. Y hay pocas cosas que alteren la tranquilidad de Mencía Mosquera (Sigüeiro, 2007) la portera chill. Se ríe ante este improvisado sobrenombre. “La verdad es que sí, que soy bastante chill. En los viajes y antes de los partidos estoy muy relajada. Otra cosa es cuando empiezan”, dice. Sobre todo este año, cuando el Marineda volvió a confiar en ella para defender sus redes, pero ya no en la OK Plata, sino en el escalón más alto, la OK Liga. Y eso que ya había debutado en la categoría con tan solo 15 años, estando en las filas del Liceo, aunque fuera más anecdótico que otra cosa. Ahora ya tiene 19, es la titular y se acaba de refrendar con una portería a cero en un feudo como el del Palau que además sirvió para que el equipo coruñés sumase la primera victoria de su historia en la máxima categoría.

“Me sirvió para decirme a mí misma que estoy al nivel, que puedo hacerlo bien en la OK Liga”, asume. “Para un portero dejar la portería a cero es lo mejor que le puede pasar”, explica sobre el partido del pasado fin de semana. “Y aparte en Palau, que es un sitio en el que han ganado de todo. Es un honor”, añade. “Ya nos lo dijo Alba (Garrote, la capitana), que allí pocos equipos habían ganado. Ella estaba muy feliz y yo, personalmente, como portera solo con dejar la portería a cero ya lo estaba, pero más por ganar. Es una satisfacción porque además sabes que lo has hecho bien”, añade.

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“No lo tuvimos nada fácil, nos presionaron mucho, nunca dieron el partido por perdido y atacaron hasta el final”, apunta Mosquera, que estudia en Santiago el grado de Diseño de Producto, por lo que va y viene a entrenar en tren todos los días. “Cuando era más pequeña me traían mis padres, ahora me dicen que coja el tren o que directamente me saque el carnet de conducir”, bromea. Ella empezó a jugar en el Compostela, aunque después se cambió al equipo de su pueblo, el Oroso, en Sigüeiro, de donde también es el jugador del Liceo Bruno Saavedra. “Pues sí que es casualidad que de un sitio tan pequeño hayamos salido dos”, reflexiona.

Pero en categoría infantil fichó por el Liceo y lo que iba a ser una oportunidad para doblar y seguir creciendo acabó llevándole hasta la OK Liga cuando en el primer equipo, que vivía una especie de cisma, la portera Katy Guscin renunció a seguir en las filas verdiblancas. El puesto de titular era indiscutiblemente de la italiana Viki Caretta y el club miró para la cantera para ocupar el de suplente. Y allí estaba ella. Tenía solo 15 años. “Para mí Viki es como una maestra, aprendí muchísimo a su lado de cómo hay que colocarse y afrontar los partidos, de cómo llevar toda la situación, le tengo muchísimo respeto”, recuerda sobre la ahora guardameta del Telecable Gijón.

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Llegó a debutar, “medio partido cuando ya estaba la permanencia resuelta”, pero la experiencia le sirvió sobre todo para conocer el día a día de un equipo de la máxima categoría, incluidos los viajes. “Ahora es completamente diferente. Vivirlo como jugadora que participa en los partidos para mí es increíble”, valora Mosquera, que también fue internacional con la selección española sub-17 y, después de que el proyecto del Liceo desapareciese, volvió a casa a jugar en el Compostela hasta que el curso pasado recibió la llamada del recién creado Marineda para jugar en la OK Plata, aunque con miras a alcanzar la élite.

“El año pasado fue muy bueno, no perdimos ningún partido”, comenta, y es consciente de que este tiene que cambiar de chip y no solo ponerse el mono de trabajo, sino trabajar en su capacidad de sufrimiento. “No va a ser lo mismo y nos va a costar mucho más. Ganaremos partidos, pero también perderemos y hay que seguir arriba porque la temporada es muy larga”, dice. Y es precisamente lo que hicieron después de perder en el estreno frente al Sant Cugat (3-4) para después ganar en Palau (0-1). “Creo que el primer partido estábamos un poco nerviosas y por eso nos costó un poco más. Yo lo estaba. Pero creo que al final nos sirvió para sacarnos los nervios y pillarle el ritmo a la temporada. Y ya Palau lo afrontamos con otra mentalidad y nos fue bien”, explica. Igual que este sábado en casa ante el Manlleu: “Podemos plantar cara y se lo pondremos difícil”.

Risas en el vestuario

Empezando por supuesto, donde Mosquera nunca pierde una sonrisa que también le caracteriza. “Es una niña espectacular, muy buena compañera y muy trabajadora”, dice de ella Ángel Galmán, entrenador del equipo. “Le vino fenomenal el partido en Palau porque paró lo que no está en los escritos y el equipo también supo sufrir. Yo creo que estamos dando un paso adelante”, valora sobre las dos primeras jornadas. También Mencía se entiende con el entrenador. “En la pretemporada costó, porque todo era nuevo. Pero yo creo que nos va a ir bien”, comenta y ríe sobre los halagos del técnico: “Mejor estar de buen humor. Y también hay buen rollo en el vestuario, así que eso ayuda a estar feliz”.

Chill. De buen humor. Y siempre comiendo. Mencía Mosquera, se le vuelve a escapar la risa. “Pillada completamente”, admite. “Yo no me había fijado, pero en Palau desayunó lo suyo y lo de alguna compañera”, bromea Galmán. “Siempre estoy comiendo”, asume ella, que nunca se olvida el plátano para llevar al entrenamiento. “Ya les digo a mis compañeras cuando se meten conmigo que es que estoy creciendo”.