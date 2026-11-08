El CDM suma tres valiosos puntos en Olot (5-6)

Los jugadores del CDM celebran un gol esta temporada Germán Barreiros

El CDM sumó la tercera victoria de la temporada en la OK Plata, la segunda seguida, al ganar en Olot por 5-6. Con 9 puntos, los coruñeses se sitúan sextos, en una zona tranquila de la clasificación junto a Dominicos, quinto, y Ordes (que este sábado pudo con el Tordera por 2-3), séptimo, los tres con el mismo número en el casillero. El que se queda descolgado es el Lubiáns, con solo 2 puntos y penúltimo, lo que ya ha tenido su primera consecuencia con la renuncia al banquillo de su entrenador Ramón Canalda. Cholo Lamas asumió ya el cargo en el partido que enfrentó a los carballeses este sábado al filial del Reus, con derrota por 3-6.

En cuanto a los colegiales, empezaron la competición perdiendo en el derbi, pero desde entonces han conseguido retomar el vuelo y ya tienen más triunfos que derrotas, tres, dos. El nivel de sus fichajes empieza a dar frutos. En Olot, de hecho, marcaron tres de esas nuevas incorporaciones a una plantilla muy renovada con respecto al curso pasado. Uno, el italiano Mirko Tognacca, que ya había firmado un doblete la semana pasada frente al Ordes y repitió siete días después. También aportaron los coruñeses Álex Roca y Pablo del Río, siendo importantes en su vuelta a casa. Y el capitán Ignacio Buruaga aportó los otros dos en un partido con continuas alternativas en el marcador y muy bien trabajado por los de Alejandro Canosa.

Ignacio Alabart 'apadrina' a Hugo Mareque en su primer título como culé Más información

De hecho, tuvieron que remontar el tanto inicial de los locales, que se adelantaron por medio de Marc Prat. No tardó ni un minuto Álex Roca en neutralizar este tanto y antes del descanso Ignacio Buruaga puso el 1-2, clave porque a partir de ese momento los coruñeses serían los que dominarían el marcador a pesar de que el Olot le empató hasta en dos ocasiones. La primera, Joel Pagés al poco de iniciarse el segundo tiempo. Pero volvió a responder rápido el CDM, con Mirko Tognacca haciendo el 2-3. Marc Prat empató, pero fue entonces cuando los visitantes dieron un estirón. Primero con un tanto de Pablo del Río, que venía de fallar una directa y que poco después vio un azul, un 3x1 del que el CDM pudo salir bien parado, resistiendo la inferioridad sin encajar y después resistiendo la directa por la décima falta.

En los últimos diez minutos se abrió un carrusel de ocasiones. Fueron los coruñeses los que tuvieron superioridad por azul; no la aprovecharon, pero sí justo cuando acababa, Tognacca anotó el quinto y, aunque Tomás Marcé recortó, la puntilla la puso un minuto después Buruaga. No fue la sentencia, porque aún quedaba un gol de Prat, pero solo quedaban 37 segundos para la bocina y el marcador ya no se movió más. El CDM sumó los tres puntos, valiosísimos, antes de visitar la semana que viene al Reus B, que de momento no conoce la derrota. De hecho, lidera la categoría pese a que cuenta con dos partidos menos. La jornada se completará con la visita del Dominicos al Vila-seca, la del Lubiáns al Sant Cugat y el partido en el Castelao entre el Ordes y el Congrés.