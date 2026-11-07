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Hockey | OK Liga Femenina

Previa | El Marineda buscará su primera victoria en la OK Liga lejos de A Coruña

Las herculinas visitan al HC Palau, equipo que disputó las semifinales por el título la temporada pasada

Raúl Ameneiro
Raúl AmeneiroA Coruña
07/11/2026 05:00
Una acción del Marineda-Sant Cugat de OK Liga
Una acción del Marineda-Sant Cugat de OK Liga
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Segunda oportunidad para que el Marineda estrene su casillero histórico de victorias en la OK Liga. Tras caer en el Palacio por 3-4 en su estreno contra el Sant Cugat, las coruñesas visitan hoy (13.00 horas) al HC Palau catalán, uno de los equipos más potentes de la máxima categoría del hockey sobre patines nacional.

Alba Garrote, en el partido del Marineda contra el Sant Cugat

El Marineda se estrena en la élite con derrota por la mínima contra el Sant Cugat (3-4)

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El Palau fue cuarto la temporada pasada en la temporada regular, clasificándose con bastante margen para los playoffs por el título liguero. En las semifinales se enfrentó al gran favorito: el Vila-Sana, que se llevó la serie tras ganar por 5-1 y 1-2 los dos primeros encuentros. El Vila-Sana terminó siendo el campeón de la OK Liga tras superar en la gran final al Fraga de la coruñesa María Sajurjo por 3-2 y 1-2.

El equipo entrenado por Ángel Galmán no quiere esperar a regresar a A Coruña para estrenarse en OK Liga, pero para ello deberá superar a un equipo más que peligroso como es el Palau. Las catalanas tampoco fueron capaces de ganar en la primera jornada, pero sí de sumar un punto a domicilio en su visita al Bembibre (0-0). El Palau de Plegamans acoge desde las 13.00 horas el partido inaugural de la jornada 2 de la OK Liga.

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