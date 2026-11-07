Crónica | El Marineda consigue ante el Palau la primera victoria de su historia en OK Liga (0-1)

Imágenes del partido Palau-Marineda de OK Liga @HCPalau

Hizo historia el Marineda en el pabellón de Plegamans. El equipo herculino consiguió la primera victoria de su historia en OK Liga tras imponerse por 0-1 al HC Palau. Las paradas de Mencía Mosquera sostuvieron al equipo entrenado por Ángel Galmán en la primera parte, mientras que la capacidad de resistencia y el gol de falta directa de Efe Muñoz terminaron por darle el triunfo en la segunda.

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Los primeros minutos del encuentro estuvieron igualados, con una ocasión clara para cada equipo, hasta que el Palau se puso el mono de trabajo. El equipo local tuvo hasta tres oportunidades para adelantarse en apenas un minuto, pero todas ellas fueron contrarrestadas por intervenciones salvadoras de Mencía Mosquera.

Una de esas ocasiones llegó tras un error en la salida de zona defensiva del Marines, algo que no le gustó a un Ángel Galmán que pidió su primer tiempo muerto para ordenar a sus jugadoras sobre la pista. Las coruñesas mejoraron, pero fue de nuevo el Palau quien tuvo varias claras para ponerse por delante, aunque en esta ocasión fueron los palos quienes evitaron el gol.

El Palau estaba siendo el claro dominador del partido. Las catalanas siguieron apretando y la volvieron a tener en el stick de Jana Expósito, que se volvió a encontrar con una Mencía imperial. Las coruñesas tuvieron la suya también antes del descanso a través de una jugada individual de Luchi Maldonado, que acabó en el suelo y estrellada contra la portería en una acción que podría haber sido penalti, pero los colegiados no lo consideraron así. Finalmente, ninguno de los dos equipos acertó y se llegó al descanso con el resultado inicial de 0-0.

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Segunda mitad

El paso por vestuarios dejó un inicio de mitad similar al de la primera, con igualdad y pocos acercamientos. Todo cambió con la décima falta del Marineda, que dio una oportunidad de oro a Jana Expósito para adelantar al Palau desde los 7,40. Jana encaró a Mencía, pero de nuevo la portera gallega se hizo enorme bajo los palos.

No le sentó bien el fallo a las catalanas, que vieron cómo el Marineda despertaba sobre la pista. Efe Muñoz la tuvo, pero se topó con una buena intervención de Laura Vicente. Las coruñesas se siguieron cargando de faltas, mientras que sus rivales todavía iban por la séptima, relativamente alejadas del peligro de la directa.

El Palau se repuso de su 'mal' momento y volvió a subir de marcha. Las locales las volvieron a tener, pero también se volvieron a encontrar con Mencía. A falta de doce minutos, Ángel Galmán volvió a parar el partido para dar instrucciones y dejar a sus jugadoras coger aire, ya a tan solo una falta de conseguir una directa a favor.

Antes de esa décima llegó una acción muy protestada por las locales, ya que en una contra, Nara López dejó a su equipo con una menos tras recibir tarjeta azul. Una oportunidad de oro para que el Marineda pudiera adelantarse durante dos minutos de superioridad. Las coruñesas encerraron en su área a las catalanas, pero no fueron capaces de generar ninguna ocasión clara en ese tramo.

La tuvo poco después Efe Muñoz en una contra en la que se quedó mano a mano con Laura Vicente, pero de nuevo la portera salió vencedora del duelo. Finalmente llegó la décima y la encargada de ejecutar la directa fue la propia Efe Muñoz. La chilena se volvió a medir a Laura Vicente y, en este caso, sí consiguió batir a la guardameta para adelantar al Marineda a falta de 5:40 para el final.

El Palau empezó a presionar y embotellar a las coruñesas, que querían defender sus tres puntos a toda costa en los minutos finales. Mencía siguió levantando un muro bajo los palos, mientras que sus compañeras buscaron la sentencia a la contra. El Palau vació portería para su último ataque, pero no fue capaz de concretar y la victoria y los tres puntos viajaron de vuelta hacia A Coruña. Con tres puntos en dos jornadas, la próxima semana el Marineda regresará al Palacio, donde recibirá al Manlleu.