César Carballeira levanta su primer título con el Porto

César Carballeira celebra un gol en la final de la Elite Cup FC Porto

No ha tardado nada César Carballeira en triunfar en el Porto. Primera posibilidad y primer título para el jugador coruñés, que además fue fundamental para su equipo con dos goles en la final de la Elite Cup en la que los blanquiazules se impusieron al Barcelos por 2-5.

Con el dorsal 50 a la espalda en vez de su habitual 5, Carballeira (o Carballera según la página de la Federación Portuguesa, que además le otorgaba esta nacionalidad) salió en el quinteto inicial del conjunto dirigido por Paulo Freitas junto a los también exliceístas Xavi Malián, en la portería, y el recientemente campeón del mundo con Francia Carlo di Benedetto, además del argentino Ezequiel Mena y del portugués Helder Nunes.

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La conexión exverdiblanca funcionó para el primer gol de la final en el que Carballeira estableció el 0-1 a pase de Di Benedetto. Kylian Gil empató antes del descanso, con Gonçalo Alves fallando desde el punto de penalti la opción de volver a adelantar al Porto. Lo consiguió el coruñés en el inicio de la segunda parte, con asistencia esta vez de Nunes, y poco después Ezequiel Mena puso más distancia. Miguel Rocha recortó para el Barcelos cuando se entraba en los últimos cinco minutos y ya en los instantes finales Rafa Costa sentenció con otros dos tantos.

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César Carballeira, que se despidió del Liceo con la Copa del Rey y no pudo hacerlo con la guinda de la Liga y que también se quedó hace dos semanas sin medalla en los World Skate Games con la selección española, empieza de la mejor manera posible su etapa en el Porto, por el que ha firmado por tres temporadas. "No me quería arrepentir de haber dejado escapar un tren", afirmó a DXT Campeón sobre su decisión de abandonar el Liceo, el club en el que formó hasta llegar al primer equipo, en la temporada 2012-13. O Neno do Cole, ya con 30 años, sigue triunfando con distintos colores.