El Marineda se estrena en la élite con derrota por la mínima contra el Sant Cugat (3-4)

Alba Garrote, en el partido del Marineda contra el Sant Cugat Quintana

El Marineda debutó en la OK Liga Iberdrola con una ajustada derrota por 3-4 contra el Sant Cugat, que aprovechó su mayor experiencia para decantar un partido que se decidió por los detalles. Dos genialidades de Alba Garrote y un tanto de Luchi Maldonado permitieron a las coruñesas soñar con puntuar hasta el final. No fue así, pero dejaron un mensaje de lo que serán en lo que resta de temporada, un equipo peleón, con argumentos y que irá a más según vayan ensamblando todas las piezas.

Ángel Galmán optó para el debut por Mencía Mosquera bajo palos acompañadas por Alba Garrote, Efe Muñoz y los dos fichajes del curso, Icía Brea y Luchi Maldonado. La capitana tiraba del carro en los primeros minutos en los que los nervios del estreno en la categoría se dejaron notar no tanto para un Sant Cugat más acostumbrado a estas lides y que en el minuto cuatro se adelantó con un tanto de Irina Pérez que pasó por detrás de la portería para sorprender en el primer palo.

Respondió Efe Muñoz en un mano a mano a la contra, aunque Xenia Matas estuvo más cerca de hacer el segundo. Solo el palo lo impidió. El Marineda, sin embargo, se iba entonando, siempre con Alba Garrote como protagonista. Ensayó una jugada individual, en la que la portera catalana le frenó en última instancia. A la segunda, la asturiana firmó un golazo en el que cambió de dirección varias veces para terminar levantando la bola y rematando a la escuadra (1-1).

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El conjunto local templó esos nervios del estreno y justo cuando estaba mejor, se encontró con un penalti en contra. Paula Roldán tiró fuera tanto el lanzamiento como la jugada posterior con el rechace, pero sí llegó poco después el segundo con una Julia Mumbrú que supo aprovechar su cuerpo para batir a Mosquera. El Sant Cugat se iba al descanso con ventaja mientras que el Marineda sobrevivía más a base de individualidades, con la genialidad de Garrote, la velocidad de Muñoz, el empuje de Maldonado, que intentaba hacerla guerra por su cuenta, y un impulso final de Mar Franci.

En el segundo tiempo se notó cuál era el equipo que tenía más experiencia en la categoría porque por delante en el marcador, el catalán no arriesgó e intentó aprovechar los errores del rival. Fue así que en una recuperación en la valla montó la jugada del tercero con pase al área donde Xenia Matas no perdonó. De nuevo la calidad de Alba Garrote servía para meterse en el partido con una buena ejecución de falta directa.

Sin embargo, cada vez que el Marineda se acercaba, el Sant Cugat volvía a poner tierra de por medio. Lo hizo con un gol de Xenia Matas casi desde el centro de la pista con las coruñesas defendiendo en zona. Una compañera sacó la bola atrás y esta tiró directa a la red. Ya hacia el final las locales encontraron un rayo de esperanza con un tanto de Luchi Maldonado. La bola dio en el palo y salió, pero los árbitros consideraron que fue desde dentro y el 3-4 subió el marcador. Así que el Marineda murió matando. La argentina tuvo un palo al desviar una bola de Garrote. Y a falta de 30 segundos, metió una bola en el área a la que le faltó poco para llegar a Brea.