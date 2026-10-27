Sube el nivel y la exigencia para el Marineda
Después de arrasar en la OK Plata, el equipo coruñés afronta el reto de la OK Liga Iberdrola con el único objetivo de la salvación
El Marineda afronta el reto de la OK Liga Iberdrola con el único objetivo de la permanencia. Primer paso para asentar un proyecto coruñés en la máxima categoría nacional femenina después de los intentos fallidos de Borbolla, Liceo y HC Coruña que sirva también para alimentar a una base que viene pisando fuerte. Sube el nivel y aumentan las exigencias para un equipo que viene de arrasar la temporada pasada en la OK Plata con los títulos de la Copa Princesa y de Liga. Ahora el panorama será diferente. Llega a una competición no solo con tres trasatlánticos cargados de estrellas como el Vila-sana, el Telecable Gijón y el Fraga, sino con una clase media que no deja de crecer. Cada fin de semana será una batalla para sumar los puntos que le permitan que el 15 de mayo, cuando termine la fase regular, dejar a tres equipos por debajo en la tabla clasificatoria.
El conjunto coruñés, nacido hace solo un año de una escisión del HC Coruña, mantiene el grupo que tanto éxito le dio el último curso, aunque cambia de director de orquesta. A Nelson Obelleira le sustituye en el cargo de entrenador Ángel Galmán, que llegó desde el Dominicos. Para la plantilla mantiene el núcleo con la capitana Alba Garrote a la cabeza y las compañeras que le siguieron desde el anterior proyecto, Mar Franci, Efe Muñoz y Alejandra Martín, a las que se unieron el año pasado las porteras Mencía Mosquera y Lorena Hernández así como las jugadoras Cony Urbina y Celia Pinacho. No siguen Isa Barros, Celia Pinacho e Isabella Sciaraffia. Pero el club suma dos piezas para intentar dar un salto de nivel con la llegada de Icía Brea y de la internacional argentina Luchi Maldonado, que viene de colgarse la plata con su selección en los World Skate Games.
La cita en Asunción (Paraguay) también ha condicionado parte de su preparación. La pretemporada empezó pronto, pero sin parte de sus jugadoras, que se fueron incorporando paulatinamente. Las dos últimas, la semana pasada, tanto Maldonado como la chilena Efe Muñoz (se reforzaron con las canteranas Vera Gómez, Laura González, Carlota García, Mencía Díaz, Candela Chouciño y Antía Sanjurjo). Por eso tampoco se pueden sacar conclusiones de sus partidos de la preparación en la que se enfrentaron a equipos cercanos (portugueses, asturianos y el Bembibre), así como de la Copa Galicia, que perdieron en los penaltis contra el Raxoi.
Lo importante es que cuando suene el silbato el sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor (16.00 horas) y con el Sant Cugat como rival todas estén preparadas para dar el máximo y aceptar ese salto de exigencia. Vila-sana, Esneca y Telecable, que el pasado fin de semana levantó el primer título del curso en la Supercopa de España, están un peldaño por encima del resto de la mejor liga del mundo en la que el Marineda, el Raxoi y el Mataró llegan para buscarse un sitio.
Luchi Maldonado: "Quería seguir en la OK Liga y decidí apostar por el proyecto del Marineda"
Luchi Maldonado (San Juan (Argentina), 2004) pisó por primera vez el Palacio de los Deportes de Riazor el pasado jueves. Todo es nuevo para ella, ciudad, equipo y compañeras, y tiene que adaptarse lo más rápido posible porque este sábado ya arranca la competición. La argentina, que viene de ganar la medalla de plata con la selección de su país en los World Skate Games, es uno de los refuerzos del Marineda para el debut en la OK Liga Iberdrola. Llega procedente del Palau. La gallega Icía Brea, que se encontraba sin equipo después de la desaparición del HC Coruña, es el otro fichaje.
¿Cómo valora la plata en los World Skate Games?
Tuvimos un duro rival en la final, para mí el mejor de la competencia y que se llevó el oro (España). Creo que nosotras hicimos un gran partido, porque en la fase de grupos no nos había ido tan bien. Supimos mejorar los errores y saber jugar una final sin nuestra capitana (Luchi Agudo), que había sufrido una lesión. Yo creo que fue muy importante para el equipo haber demostrado que estamos a la altura del oro. Al final se nos fue por muy poquito, pero hicimos un gran partido, plantamos cara y la verdad que muy felices porque el equipo creció.
Su gol en la final, el 2-1, le dio esperanzas a Argentina.
Fue una jugada un poco aislada. Tuvimos antes muchas claras y la verdad es que si hubiésemos sido un poco más finas a la hora de definir, hubiese sido mucho mejor. Nos pusimos 2-1, quedaban cinco minutos, pero no fue suficiente mi gol para ganar.
Una compañera, Flor Felamini, se quejó de la falta de medios durante la preparación. ¿Siente lo mismo?
Salimos muy enfadadas por haber perdido y te agarran en ese momento que estás débil y hay cosas que salen y después uno se arrepiente o no.
Ahora empieza una nueva etapa. ¿Por qué se decidió por el cambio?
Yo iba a seguir jugando en el Palau. Pero llegó agosto y no había condiciones claras para poder viajar y por eso decidí no seguir. Fue entonces cuando Marinera me habló. La verdad es que fue una de las dos o tres ofertas que tuve y tenía muy poquito tiempo también para decidirme. Creo que era la mejor oferta sobre todo porque quería seguir en la OK Liga. Decidí apostar por el proyecto y ahora a ver cómo va la temporada y cómo se va desarrollado todo.
¿Tiene que adaptarse en tiempo récord?
Llevo dos entrenamientos y esta semana haremos tres más y ya el sábado ya empieza la liga regular. Así que es todo muy de golpe. Sabemos que por el Mundial los tiempos son más reducidos.
¿El objetivo es la permanencia en la categoría?
Sí, el principal es mantener la categoría. Ya veremos a medida que se vaya desarrollando la Liga qué otros objetivos nos vamos planteando.
¿Qué va a aportar usted al equipo?
Creo que cada uno tiene sus características personales y que al final es encontrarnos un poco. Soy nueva. El hockey gallego es muy distinto al hockey catalán también. Por lo que tengo que tratar de encontrar el lugar y encontrarme con mis compañeras para poder llevar el equipo adelante y que fluya de la mejor manera.
¿Ya conocía A Coruña?
No había venido nunca. El año pasado, cuando estaba en el Palau, nos tocaba venir en la segunda vuelta, que ya nos estaba más el equipo (HC Coruña). Así que todo es nuevo para mí: equipo, ciudad y ambiente.
¿Es importante empezar ganando en casa?
Claramente no va a ser fácil, aunque sea en Riazor. Somos un equipo que acaba de ascender y jugamos contra uno que ya lleva años en la Liga. Creo que primero tenemos que pensar en funcionar nosotras y a partir de eso ir avanzando partido a partido para cada vez plantar mejor cara.