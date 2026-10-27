Sube el nivel y la exigencia para el Marineda

Plantilla y cuerpo técnico del Marineda 2026-27 Javier Alborés

El Marineda afronta el reto de la OK Liga Iberdrola con el único objetivo de la permanencia. Primer paso para asentar un proyecto coruñés en la máxima categoría nacional femenina después de los intentos fallidos de Borbolla, Liceo y HC Coruña que sirva también para alimentar a una base que viene pisando fuerte. Sube el nivel y aumentan las exigencias para un equipo que viene de arrasar la temporada pasada en la OK Plata con los títulos de la Copa Princesa y de Liga. Ahora el panorama será diferente. Llega a una competición no solo con tres trasatlánticos cargados de estrellas como el Vila-sana, el Telecable Gijón y el Fraga, sino con una clase media que no deja de crecer. Cada fin de semana será una batalla para sumar los puntos que le permitan que el 15 de mayo, cuando termine la fase regular, dejar a tres equipos por debajo en la tabla clasificatoria.

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El conjunto coruñés, nacido hace solo un año de una escisión del HC Coruña, mantiene el grupo que tanto éxito le dio el último curso, aunque cambia de director de orquesta. A Nelson Obelleira le sustituye en el cargo de entrenador Ángel Galmán, que llegó desde el Dominicos. Para la plantilla mantiene el núcleo con la capitana Alba Garrote a la cabeza y las compañeras que le siguieron desde el anterior proyecto, Mar Franci, Efe Muñoz y Alejandra Martín, a las que se unieron el año pasado las porteras Mencía Mosquera y Lorena Hernández así como las jugadoras Cony Urbina y Celia Pinacho. No siguen Isa Barros, Celia Pinacho e Isabella Sciaraffia. Pero el club suma dos piezas para intentar dar un salto de nivel con la llegada de Icía Brea y de la internacional argentina Luchi Maldonado, que viene de colgarse la plata con su selección en los World Skate Games.

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La cita en Asunción (Paraguay) también ha condicionado parte de su preparación. La pretemporada empezó pronto, pero sin parte de sus jugadoras, que se fueron incorporando paulatinamente. Las dos últimas, la semana pasada, tanto Maldonado como la chilena Efe Muñoz (se reforzaron con las canteranas Vera Gómez, Laura González, Carlota García, Mencía Díaz, Candela Chouciño y Antía Sanjurjo). Por eso tampoco se pueden sacar conclusiones de sus partidos de la preparación en la que se enfrentaron a equipos cercanos (portugueses, asturianos y el Bembibre), así como de la Copa Galicia, que perdieron en los penaltis contra el Raxoi.

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Lo importante es que cuando suene el silbato el sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor (16.00 horas) y con el Sant Cugat como rival todas estén preparadas para dar el máximo y aceptar ese salto de exigencia. Vila-sana, Esneca y Telecable, que el pasado fin de semana levantó el primer título del curso en la Supercopa de España, están un peldaño por encima del resto de la mejor liga del mundo en la que el Marineda, el Raxoi y el Mataró llegan para buscarse un sitio.

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