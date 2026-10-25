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O Noso Deporte | Hockey

El Dominicos suma una nueva derrota a domicilio en Reus (5-3)

Importante victoria del Ordes contra el Jolaseta (5-2) mientras que el Lubiáns perdió por la mínima en la pista del GEiEG (3-2)

María Varela
María Varela
25/10/2026 22:51
Jugada del partido entre el Dominicos y el Ordes
Jugada del partido entre el Dominicos y el Ordes
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El Dominicos sufre lejos de A Coruña. El conjunto de la Ciudad Vieja perdió por 5-3 contra el filial del Reus, segunda derrota en dos desplazamientos a Cataluña en lo que va de temporada (y tercera de tres ante rivales catalanes). La jornada para los equipos coruñeses se completó con una importante victoria del Ordes sobre el Jolaseta (5-2) y la derrota del Lubiáns en la pista del GEiEG (3-2). Al CDM le tocó descansar.

Al Dominicos le tocó padecer la inspiración de Joel Milá, uno de los héroes del título mundial sub-19 de España. Abrió el marcador de directa y aunque Gonzalo Varela igualó, anotó sobre la bocina del descanso un 2-1 que hizo daño a los blanquinegros, que encajaron el tercero nada más abrirse la segunda parte. Recortó Pablo Cancela, pero Milá con otra directa puso tierra de por medio. Cancela volvió a acortar, pero Roger Rodríguez sentenció en el último minuto. 

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El conjunto dirigido por Pablo Togores venía de golear al Ordes, que sin embargo, cumplió con su trabajo y se impuso en casa a un rival directo por la salvación como es el Jolaseta con dos tantos de Anxo Franqueira acompañados por los de Marcos Vaamonde, Hugo Iván García y Aitor Couselo. El Lubiáns, por su parte, sigue dando muestras de competitividad pero no le llega su primera victoria con dos empates y dos derrotas por la mínima, la última en la pista del GEiEG, donde los tantos de Álvaro Trigo y Álex Novoa.

OK Bronce

El mejor resultado coruñés en la OK Bronce lo consiguió el Oleiros, que venció en casa por 6-5 al Telecable Gijón y se pone tercero de la clasificación empatado a diez puntos con el Liceo, que empató a dos goles con el Iruña, y dos por detrás del líder Mieres, que volvió a ganar en Monte Alto (la semana pasada lo hizo contra el filial verdiblanco) al imponerse al Borbolla por 3-4. El Ordes B, por su parte, perdió por 3-5 frente al Patinalón.

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