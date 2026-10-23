Caos en cadena por el cierre de Elviña y el Agra

Una acción del CDM-Dominicos de la temporada pasada en Elviña Dani Patiño

La ciudad de A Coruña cuenta con cinco pistas públicas con vallas que sean válidas para la práctica del hockey sobre patines. El Palacio de los Deportes de Riazor, inaccesible para la mayoría, y la Polideportiva de Riazor, de dimensiones demasiado reducidas para los equipos de categoría nacional, son del Concello. Y de la Xunta, Monte Alto y las dos restantes, la de Elviña y la del Agra, que se encuentran desde principio de temporada cerradas a la vez por obras, necesarias, en las instalaciones. La primera iba a reabrir en noviembre, por lo que serían solo dos meses de aprieto, pero finalmente el cierre se prolongará hasta enero. La segunda ya se sabe que va para largo (más de un año). Todos los equipos que entrenaban ahí, como el CDM y el filial del Liceo, han tenido que improvisar soluciones con pocas o nulas alternativas. Un problema en cascada que ha terminado afectando incluso a la base, provocando un inicio de curso complicado para los clubes coruñeses y la organización de las familias. Todos se han visto afectados de una manera u otra. Aunque especialmente complicada es la situación para aquellos que no pertenecen a un colegio con pista en propiedad.

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“Nosotros somos unos privilegiados por contar con ella”, reconoce Jorge López, coordinador de la cantera del Liceo, “nos hemos tenido que apretar todos un poco más a costa de no entrenar todo lo que nos gustaría”. Pero el gran damnificado en el caso del club verdiblanco es el filial, que compite en la OK Bronce, tercera categoría nacional y que tenía en la pista de Elviña su base de operaciones. “Es el que más lo está sufriendo. No tiene horas para entrenar más allá de lo que va quedando libre en el Palacio de los Deportes de Riazor y se lo van confirmando semana a semana. Hay veces que solo entrena un día”, explica. “Con ganas de que abra ya Elviña sobre todo por ellos porque además están jugando como locales en una pista como la de Monte Alto en la que no entrenan habitualmente, por lo que pierden parte de su ventaja”, añade. "Y por algunos de nuestros niños también porque algunos infantiles que ni siquiera viven en la ciudad están saliendo de entrenar a las doce de la noche, no es adecuado", finaliza.

"El gran damnificado es el filial, hay semanas que solo puede entrenar un día" Jorge López, coordinador de cantera del Liceo

En una circunstancia parecida está el CDM, con dos equipos en categoría nacional, el primero en OK Plata y el filial en OK Bronce. “Nos estamos repartiendo por donde podemos y gracias a la solidaridad de otros equipos y lo peor es que en Elviña teníamos una jaula para dejar allí todas las cosas y ahora los jugadores tienen que ir cargando siempre con ellas”, dice José Luis Otero, su presidente, sobre los que están en la segunda categoría nacional. Hace unas temporadas, ellos le abrieron las puertas al Dominicos mientras duraban las obras en Monte Alto y ahora es al revés. “Y el de OK Bronce, como la mayoría son júniors y juveniles, es decir, aún son del colegio, nos vamos apañando con algunas horas allí”, continúa. “Las obras eran muy necesarias”, recuerda también. Principalmente en la cubierta. Ellos lo sufrieron especialmente el año pasado. Cada vez que llovía, tenían que cambiar la ubicación de sus partidos a última hora. “Para mí una de las soluciones es que en vez de Concello y Xunta hubiera un único administrador", propone, como recuerda los grandes proyectos para la construcción de "un gran arena" en donde está la Polideportiva y subraya la necesidad de que los niños que no van a un colegio donde hay hockey (Liceo, Dominicos, Compañía, Obradoiro y Santa María del Mar), tenga una instalación para practicar este deporte.

"Las obras eran muy necesarias y nos estamos repartiendo por donde podemos" José Luis Otero, presidente del CDM

El Marineda, por su parte, tenía el año pasado su base montada en el Agra. El primer equipo, sin embargo, con el ascenso a la OK Liga Iberdrola (y viendo que no iba a poder disponer de la instalación), inició el traslado al Palacio de los Deportes de Riazor. Por esa parte no tiene problemas. Pero sí con su recién estrenada cantera. “Tenemos la particularidad de que no montamos los equipos hasta el verano y las pistas se solicitan en mayo, aunque también hay que decir que tanto desde el Concello como desde la Xunta nos han ido dando horas aquí y allá”, apunta la entrenadora Noe Uzal, que explica que el hockey “tiene la particularidad de que necesita vallas y mientras el resto de deportes se puede amoldar, nosotros solo tenemos cinco pistas en la ciudad a las que podemos ir, prácticamente cuatro, y si cierran dos a la vez, todos los que estábamos ahí nos tenemos que repartir en las otras y no hay sitio”. Por eso cree que en esas cinco pistas el hockey sobre patines tendría que tener prioridad sobre el resto.

"Si cierran dos pistas a la vez, todos los que estábamos ahí nos tenemos que repartir en las otras y no hay sitio" Noe Uzal, entrenadora del Marineda

El Marineda encontró la solución fuera de A Coruña, consiguiendo pista en la Marina Española de Gandarío tres días a la semana. “Aún no tiene ni vallas. Están en un almacén y tenemos que ir un fin de semana a montarlas”, señala Uzal, que apunta a otro problema cuando empiece la competición de todas las categorías. Porque van a ser muchos equipos a pedir horas en una sola instalación, la de Monte Alto, que ahora mismo ya está acogiendo los partidos de Dominicos, CDM (tanto de Plata como de Bronce), Liceo y Borbolla, club del barrio, uno de los pocos de la ciudad que no pertenece a un colegio, cuya base también juega allí teniéndose que apretar tras perder horas en otras instalaciones porque también hacían uso de la de Elviña.

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Después está el caso del Santa María del Mar, cuya pista colegial, en la que entrenan, no está homologada para partidos, por lo que también tienen que solicitar para jugar en una de estas tres pistas de la Xunta, ahora solo disponible la de Monte Alto. Y por último, el Riazor, que ha perdido horas en el Agra a la vez que ha visto reducidas las que le atribuye el Concello en la Polideportiva de Riazor, haciendo su situación insostenible. El hockey de la ciudad empieza la temporada como sardinas en lata. El problema de las instalaciones, un clásico del deporte coruñés de ayer y hoy sin vías de solución.