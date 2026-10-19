Ignacio Alabart 'apadrina' a Hugo Mareque en su primer título como culé

Hugo Marque e Ignacio Alabart, con el trofeo de la Liga Catalana FC Barcelona

El Barça se proclamó campeón de la Liga Catalana después de ganar al Calafell por 0-1 a una semana de medirse al Liceo en las semifinales de la Supercopa de España con la que se abre oficialmente la nueva temporada. En el equipo culé, dos jugadores con acento gallego. Uno con el brazalete de capitán, que estrena este curso tras la retirada de Sergi Fernández. Otro recién llegado y que ha tenido su gran oportunidad, aunque sin salir ni un minuto a pista. Ignacio Alabart y Hugo Mareque. Dos coruñeses con la misma procedencia e idéntico destino. Y el primero apadrinando el debut de su sucesor en un primer equipo al que llegó después de proclamarse campeón del mundo sub-19 con la selección española en los World Skate Games.

Los dos son producto CDM, el orgullo de una cantera que a base de trabajo se ha hecho un nombre en el hockey español con podios año tras año en los Campeonatos de España. Doce años les separan. Alabart, nacido en 1996, acaba de cambiar de década y no necesita presentación porque ya está consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo. Mareque, de 2008, recién entrado en la mayoría de edad que celebró con su fichaje por el Barcelona. Una oportunidad única porque aunque a priori va a jugar en el filial, que compite en la OK Plata, tendrá sus oportunidades con el primer equipo como pasó en la Liga Catalana, que ante las bajas de los internacionales Marc Grau y Eloi Cervera (España) y Davide Gaviole (Italia), que cerraron ayer su participación en los World Skate Games de Asunción (Paraguay), se ganó la llamada de Ricardo Ares. Estuvo en las semifinales contra el Voltregà. Y también en la final frente al Calafell. Eso sí, en el banquillo.

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Mareque también anda el camino allanado por Alabart allá por 2012, cuando con 16 años se marchó a La Masía, que abría las puertas por primera vez al hockey sobre patines. Algo habían visto en ese fino coruñés que jugaba sin agachar la cabeza y patinaba con una clase pocas veces vista. Fue escalando por las categorías inferiores del club, cuando le llegó la hora se fue cedido al Voltregà para que madurara y cogiera experiencia, y cuando volvió ya lo hizo para triunfar. Su palmarés habla por sí solo con 29 títulos entre el Barça y la selección española. Solo así se ha ganado el honor que pocas veces ha recaído en un jugador no catalán de ser el capitán azulgrana.

Hugo Mareque solo está al inicio de todo lo que le viene por delante aunque para tener solo 18 años tampoco está mal lo que ya tiene porque a sus medallas en los Campeonatos de España con Compañía de María, en los que quizás solo se le escapó el oro que tanto persiguió su generación, añade una plata europea sub-17 y un oro mundial sub-19 con la selección española. Además, también tiene otro importante título que ganar mientras está en Barcelona, donde compaginará el hockey sobre patines con la carrera de Medicina que acaba de comenzar. De momento, su aventura catalana empieza de la mejor manera. Y tiene el mejor padrino y ejemplo para seguir de cerca.