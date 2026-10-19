Histórica Francia: un título de campeona del mundo fraguado a fuego lento y con el Liceo y A Coruña como puntos de partida

La selección francesa celebra el título de campeona del mundo de hockey sobre patines FFR / @alexisimnz

En el hockey sobre patines no había nadie que no pensase que antes o después Francia iba a ser campeona del mundo. A veces más un deseo. Otras una constatación. Y ya una realidad. A los bleus les ha llegado su gran momento y han hecho historia al ganar la final de los World Skate Games a Argentina en un partido que se decidió en los penaltis con un lanzamiento final magistral de Carlo di Benedetto, el mejor jugador del torneo. Con él empezó todo cuando hace diez años fichó por el Liceo, el club de la ciudad de su madre y que visitaba todos los veranos para pasar tiempo con sus abuelos y tías. Después lo harían sus hermanos, los mellizos Bruno y Roberto. Los tres son la columna de una selección a la que paulatinamente han ido sumando piezas en busca de la perfección. Un título fraguado a fuego lento con el equipo verdiblanco y A Coruña como catalizadores y puntos de partida.

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Para entender la magnitud de la hazaña francesa en Asunción (Paraguay), solo hay que mirar los números y el palmarés del Mundial. En toda la historia solo cinco países habían sido campeones (ahora seis). Hacía 48 años que no entraba un nuevo inquilino en tal selecto club, cuando en 1978 Argentina alzó en San Juan el primero de sus seis títulos. Pero es que desde que en 1939 Inglaterra levantara el segundo de sus dos entorchados seguidos no ganaba un equipo que no fueran España, que luce 18 estrellas, Portugal (16), Italia (4) y la propia albiceleste. Los galos han sido capaces de romper un dominio de casi un siglo. Y no es que no hubieran avisado con una progresión continua y constante y sin desfallecer ante las adversidades. Después de colgarse el bronce en 2022, hace dos años acabaron quintos en el Mundial, su peor clasificación desde 2017. Regresaron más fuertes y la temporada pasada ya se quedaron a las puertas de la gloria continental con la plata europea, la segunda en su historia (la primera fue en 2021). Ahora suben el escalón definitivo.

Los veranos en Monte Alto

Esta revolución francesa no se puede concebir sin los hermanos Di Benedetto. Y su figura tampoco es entendible sin su relación con A Coruña. Los tres nacieron en Francia, pero son una mezcla explosiva de genes. Su apellido delata la procedencia de su padre, Gianni, italiano. Su madre, Mercedes, es coruñesa. En el barrio de Monte Alto todavía reside parte de la familia materna, entre ellos sus abuelos Fina y Domingo y sus tías. Cuando eran pequeños, venían todos los veranos a visitarles y se pasaban el día entre la playa de As Lapas y el deporte. Porque siempre había tiempo para el hockey y el fútbol. Compañeros de generación (solo se llevan un año entre ellos) de César Carballeira e Ignacio Alabart, iban a los campus del Liceo, jugaban el Torneo Internacional de Compañía de María. Y así fueron creciendo y entrando en la vida adulta, que les fue alejando de esos veranos sin preocupaciones a otros en los que la selección francesa ocupaba la mayor parte de sus obligaciones. Crecer, por cierto, es otra de las palabras con las que se les identifica porque se caracterizan por su altura, casi más de jugador de baloncesto que de hockey (el emoticono de la jirafa triunfaba en los chats de grupo).

No extraña, por tanto, que los tres eligieran al Liceo como plataforma de salida. Porque tenían muy claro que para seguir con su progresión tenían que marcharse fuera. Y como hermano mayor, al primero que le tocó sacar el pie del nido familiar fue a Carlo, que en 2016 fichó por el equipo verdiblanco, todavía a las órdenes de Carlos Gil. Ese año habían sido quintos en el Europeo, pero el francés todavía estaba demasiado verde para el entrenador argentino. Fue con la llegada de Juan Copa al curso siguiente cuando dio su salto al gran goleador que es ahora. Esa misma temporada sus hermanos también desembarcaron paralelamente en España, juntos y eligiendo al Lleida como destino. Con los tres ya en la OK Liga, Francia fue cuarta en el Europeo disputado en A Coruña en 2018, donde fueron la sensación fuera y dentro de la pista. Ahí ya se vieron maneras de equipo grande, aunque la falta de rotación les hizo llegar exhaustos al partido por el bronce, que cedieron ante Italia, para poder soñar con su primer asalto al poder establecido.

Rumbo a Portugal

Pero fue el despertar de una conciencia interior que les hizo convencerse de que estaba en su poder hacer algo grande, llegar a ser los mejores del mundo, y en los siguientes años se prepararon a conciencia para ello. Los números de Carlo ya eran los de una estrella con el Liceo, con el que ganó dos Supercopas de España, y los mellizos asombraban con el conjunto ilerdense, con el que fueron campeones de la WSE Cup en dos ocasiones. Tanta era su progresión que fue imposible retener al mayor más tiempo. El Porto apareció en el horizonte y se llevó al gigante francés (y allí sigue, con dos Champions, una Intercontinental, tres Ligas y 2 Copas en su palmarés) en el verano de 2019, en el que Francia volvió a tirar al palo, cuarta en los World Skate Games de Barcelona. El Liceo, por su parte, cambió a un Di Benedetto por dos, porque se trajo desde el Lleida a sus otros dos hermanos. A Bruno por solo una temporada, tras la cual decidió desandar el camino hecho para volver a hacerlo cuando los pasos fueran más firmes. Roberto no, se quedó dos cursos más en los que fue una pieza fundamental de los títulos de la Copa del Rey de 2021, la Supercopa de España de 2021 y la Liga de 2022, en la que fue nombrado mejor jugador del campeonato. Entre medias, se coronó en el Mundial de 2022, la primera vez que Francia pisó el podio con un bronce. Y eso hizo llamar a su puerta a otro de los trasatlánticos portugueses, el Benfica.

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Con un contrato a la altura de la estrella que es Roberto puso rumbo a Lisboa consagrado como uno de los jugadores más completos del planeta (ganando allí hasta el momento dos Ligas y dos Supercopas). Pero tampoco el Liceo olvidó el apellido, porque fue el momento en el que Bruno decidió volver a A Coruña tras conquistar otra WSE Cup, la tercera, en Lleida. Su segunda aventura de nuevo duró solo una temporada, lo que tardó en recibir una oferta del Oliveirense. Los tres hermanos ya estaban en Portugal, cada uno en uno de los equipos grandes de la liga. Aun así, se seguían resistiendo los éxitos con la selección. Fueron cuartos en el Europeo de 2023, quintos en el Mundial de 2024 con la entrada como seleccionador de Nuno Lopes, reclutado por Francia del equipo de moda en ese momento de Portugal, el Tomar. La irrupción de un quinto mosquetero (el cuarto siempre fue su fiel escudero, Remi Herman, que pasó por el Juventude de Viana, el Riba d'Ave y el Tomar), nacido en Girona y que explotó en el Igualada (y al que Bruno reclutó para el Oliveirense), supuso la pieza definitiva. Marc Rouzé puso la guinda al pastel. Eso y el gran campeonato en la portería de Pedro Chambel (Saint Omer). Francia culminó su revolución. Larga vida al nuevo rey.