España se abona al chocolate y Carballeira y Roca se van de los World Skate Games con las manos vacías

Los jugadores de Portugal celebran un gol contra España Luis Velasco

España se volvió a quedar a las puertas de las medallas por tercer campeonato consecutivo, los mismos que lleva Pere Varias al frente de la selección. Cuarta en el Europeo del año pasado. Cuarta en la Copa de las Naciones del pasado mes de abril. Y cuarta en los World Skate Games tras perder por 3-5 el partido por el bronce contra Portugal. El coruñés César Carballeira y el liceísta Blai Roca se marchan de Asunción (Paraguay) sin el premio deseado, sobre todo porque el combinado español defendía el título, arrasó en la primera fase, pero no consiguió mantener ese dominio en los partidos decisivos.

A Portugal pareció que le había hecho más daño la derrota en las semifinales que a España. Y eso que la suya fue en la prórroga contra Francia y no en los penaltis frente a Argentina, que siempre parece que es más cruel. Pero los lusos comenzaron con una marcha menos, dormidos, permitiendo que los de Pere Varias marcaran a los 30 segundos sin hacer falta ninguna genialidad. Porque el pase de Nil Roca llegó a un Marc Grau que estaba completamente solo en el segundo palo para empujarla a gol. Fallo clamoroso.

La selección dominaba y tenía el mayor número de ocasiones, pudiendo ampliar el marcador, pero lo que tiene Portugal es unas individualidades que hace que cualquiera de los que están en pista puedan marcar a la mínima que puedan armar el brazo. Y para eso, pocos jugadores con más potencia que Gonçalo Alves. El del Porto encañonó la portería y contó con un poco de colaboración de Cándid Ballart para el 1-1 y vuelta empezar con cinco minutos menos.

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Cuando iban ocho salió desde el banquillo César Carballeira. Con jugadores tan corpulentos como Miguel Rocha o Luis Querido hacían falta centímetros y músculo. Pero el exliceísta estuvo casi más activo en labores ofensivas que en las de defensa, en las que no pasó demasiados apuros salvo en una jugada en la que, reclamando falta tras tres buenos recortes con los que iba a encarar la portería, Rafa Bessa se quedó solo frente a Ballart, que se redimió y evitó el tanto.

Pero justo cuando Carballeira se acababa de sentar, nada pudo hacer el portero para evitar el segundo. Pol Manrubia perdió la bola a media pista, Gonçalo Alves armó la contra, asistió a Bessa y este batió la portería con un remate de malabarista. Miguel Rocha tuvo el tercer en una mano a mano casi a continuación. Pero de esa ocasión se pasó al empate español, otra conexión al área con Marc Grau, que recibió la asistencia de Pau Bargalló y entre dos defensas mandó la bola a las redes para un 2-2 con el que se llegó al descanso.

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Empezó la segunda parte con algunos de los finalistas de espectadores de lujo en unos de los accesos a la pista. Dentro de ella, el juego se descontroló con más imprecisiones que aciertos y un ir y venir constante del que el primero que se benefició fue España. El disparo de Eloi Cervera chocó en João Rodrigues y se coló en la portería. La respuesta lusa fue inminente. Ocho segundos fue lo que le duró a la selección la ventaja en el marcador. En una bola muerta en el área, Helder Nunes fue el que más insistió para conseguir el 3-3.

De esa dinámica sacó más provecho Portugal, que se adelantó con un disparo lejano de Rafa Bessa y tuvo unos minutos en los que pudo sentenciar con ocasiones a la contra de Miguel Rocha y Helder Nunes que obligaron a Pere Varias a pedir tiempo y reordenar la defensa, pero también el ataque, ya que la mayoría habían surgido de pérdidas ofensivas. Y mejoró la selección, que rondó el gol con un palo de Iván Morales, una combinación de Biel Llanes y Pol Manrubia y un remate de César Carballeira que reclamó penalti de su nuevo compañero Gonçalo Alves.

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Pero se fueron consumiendo los minutos hasta llegar a unos últimos cinco en los que, con España en nueve faltas, tampoco podía arriesgar en defensa. Aunque no le quedó más remedio que hacerlo en el último quitando al portero y atacando con cinco, dando entrada a Carballeira. En un mal pase, sin embargo, la bola llegó a Gonçalo Alves, que desde su propia cancha, marcó el quinto a puerta vacía. La sentencia. Del partido. Y de un nuevo tropiezo español.