Los penaltis dejan a la España de Carballeira y Roca sin final de los World Skate Games

Lucas Ordóñez celebra un gol frente a Cándid Ballart en la tanda de penaltis de las semifinales de los World Skate Games de Asunción (Paraguay) entre España y Argentina Luis Velasco

La selección española no podrá defender el título de campeona del mundo tras caer en los penaltis de las semifinales de los World Skate Games ante Argentina, que este domingo (23.00 horas) peleará con Francia por heredar la corona. El combinado nacional, con el coruñés César Carballeira y el liceísta Blai Roca, tendrá que conformarse con el bronce si puede, también el domingo (21.15), con Portugal. Si pierde, con la de Asunción (Paraguay) serían ya dos citas seguidas las que lleva Pere Varias como seleccionador al frente del equipo, las que se quedaría fuera del podio después de haberlo hecho ya en el Campeonato de Europa del año pasado. El Liceo sí estará representado en la final por medio del argentino Franco Platero mientras que A Coruña tendrá su trocito en Francia con los hermanos Di Benedetto, Carlo y los mellizos Bruno y Roberto, de madre de la ciudad y los tres con pasado verdiblanco.

La semifinal ya no empezó bien para España. Con Blai Roca y César Carballeira sentados en el banquillo, solo pasaron 52 segundos antes de que encajara el primer gol, que cayó en la cuenta de Ezequiel Mena. La entrada del coruñés, que fue el primer movimiento del entrenador, empezó a cambiar el ritmo. De hecho, la segunda unidad entró con fuerza, y con ella se fraguó el empate: asistencia milimétrica de Pol Manrubia y remate en el área de Iván Morales. Biel Llanes también dejó sus avisos. Al descanso, 1-1 como mal menor.

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En la segunda parte, la selección no cambió el ritmo. Si no se miraba el marcador, parecía que iba ganando porque no sacaba el diente, más preocupada de no encajar que de marcar. Entrando en los últimos diez minutos, una acción individual de Biel Llanes, ese demonio con cara de niño que ya se la armó al Liceo en la final de la OK Liga, desequilibró el marcador. El del Igualada le rompió la cintura al defensor argentino y colocó el remate para que no pudiera llegar Conti Acevedo. Pero el gol provocó que España se echara todavía más atrás. Empezó a encadenar pasivos en sus ataques, otras veces directamente a regalar la bola, y el castigo por ese planteamiento excesivamente tacaño lo pagó, aunque fuera injustamente, con un penalti en contra a 1:52 para el final.

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La acción de Marc Grau fue revisada por los colegiados en el SRV y aunque muy al límite, no cambiaron de opinión. El capitán argentino, Lucas Ordóñez (también con pasado liceísta) falló el tiro, pero no el rechace, condenando al partido a una prórroga en la que pasó poco y que hizo inevitables los penaltis. Y ahí ya es un cara o cruz. A veces incluso interviene la suerte. El primer lanzamiento, de Ordóñez, dio en el palo y entró. El segundo, de César Carballeira, dio en el palo y salió. La tanda se igualó en la segunda ronda, con fallo de Lucas Martínez y acierto de Marc Grau. En la tercera, ninguno de los dos pudo marcar (Nolito Romero y Pau Bargalló). Fue el cuarto, de Danilo Rampulla, el que cambió el guion porque no pudo ser contestado por Biel Llanes. Cándid Ballart le dio vida a la selección al parar el quinto intento, de Facu Bridge (otro exliceísta). Si Pol Manrubia marcaba, seguiría la intriga. Si fallaba, se acababa. Pasó lo segundo y España dijo adiós.

Histórica Francia

Argentina se unía en la final a Francia, que esperaba rival desde unas tres horas antes, cuando se había impuesto a Portugal por 6-3 para meterse en su primera final mundial. Histórica selección gala liderada por los hermanos Di Benedetto, pero que tuvo como héroes a Marc Rouzé, con cuatro goles, y al portero Pedro Chambell, con un final espectacular de un partido de semifinales que no se libró de la polémica con la roja al luso Zé Miranda. Los árbitros, los coruñeses Rubén Fernández y Daniel Villar, vieron la acción en el sistema de revisión y consideraron su acción como una agresión sobre Bruno di Benedetto.

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Esto, sin embargo, sucedió ya en la prórroga y con Francia por delante en el marcador. Una Francia que venía de remontar un 1-3 en los últimos siete minutos del tiempo reglamentario para forzar el extra. Al descanso, ambos conjuntos habían llegado empatados, con tanto primero de Rouzé y empate desde el punto de penalti de Gonçalo Alves. Portugal salió mejor en el segundo tiempo y puso distancia por medio de Miguel Rocha y Helder Nunes. Carlo di Benedetto y Rouzé firmaron las tablas. Ya en la prórroga, Rouzé puso por delante a los galos y, con la expulsión de Miranda, Portugal quedó contra las cuerdas. Rouzé sentenció a la contra y ya sobre la bocina Carlo di Benedetto, a puerta vacía, anotó el sexto.

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La celebración francesa se vio empañada por los rifirrafes cuando terminó el partido. Pero nadie le podía quitar ya a Francia la ilusión. Solo cinco países han sido campeones del mundo y desde 1939 no gana nadie que no sea España, Portugal, Argentina o Italia. Historia. Italia pone el contrapunto. Después de caer en semifinales frente a Argentina, perdió en los penaltis contra Chile, por lo que hoy se jugará ser séptima u octava ante Suiza, mientras que Chile y Angola pugnarán por la quinta y sexta plaza.