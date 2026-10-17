El Dominicos renace en el derbi con una goleada al Ordes (7-1)

Iván Centoiro defiende a Gabriel Villares en el derbi entre Dominicos y Ordes disputado en Monte Alto Carlota Blanco

Balsámica goleada del Dominicos, que se sacudió la primera minicrisis de la temporada, después de dos derrotas seguidas, con una goleada por 7-1 en el derbi contra el Ordes. El CDM, que había jugado antes en el mismo escenario de Monte Alto, cayó con claridad frente al Congrés (1-5).

Dominicos 7 - 1 Ordes

Parece que el Dominicos renace en los derbis. Su primera victoria fue contra el CDM. La segunda llega frente al Ordes, al que arrasó en la segunda parte después de una primera más igualada. De hecho, al descanso se llegó con 2-1. Se adelantó Miguel López, empató Iván Centoira y Pablo Cancela volvió a desequilibrar el duelo.

En la segunda parte se sucedieron los goles. Primero de Gonzalo Varela y Tomás Villares. Después de nuevo de Cancela y Varela jugando en superioridad por una azul a Marcos Vaamonde. Y ya en el último minuto también repitió Villares y subió al séptimo tanto al marcador que permite al Dominicos coger aire.

CDM 1 - 5 Congrés

El Congrés le cogió el gusto a la pista de Monte Alto. Si hace dos semanas sorprendió al Dominicos, que cedió por 1-2 su segundo partido de la temporada, este sábado se impuso al CDM por 1-5, prolongando su buen momento en el inicio de la OK Plata. El único que le ha podido frenar con un empate fue el Lubiáns.

No empezó mal el partido para los coruñeses, que dominaron los primeros minutos, llegando con asiduidad a la portería contraria e incluso con dos minutos de superioridad por una azul a Álex Mainer. Mucho menos necesitaron los catalanes, más efectivos y que se fueron al descanso con ventaja con un tanto de Mainer, que enmendó así su error anterior.

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Guillem Muñoz, que hizo mucho daño a los coruñeses, amplió la ventaja en el inicio del segundo tiempo en el que Pablo del Río desperdició una directa que podría dar esperanzas a los locales. Porque del error a bola parada del CDM se pasó al acierto visitante, otra vez con Muñoz como verdugo. Y con solo unos segundos de distancia, al cuarto tanto del Congrés, autoría de Xavier Alonso.

El capitán Ignacio Buruaga tiró de orgullo para recortar con una gran jugada individual en la que botó la bola delante de la portería, pero de nuevo la bola parada marcó la diferencia. No entró un penalti de Mainer, pero sí una directa final de Muñoz, que firmó el triplete y el 1-5 final.