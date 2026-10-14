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O Noso Deporte | Hockey

La selección española gana a Portugal por 2-4 y se asegura la primera posición del grupo

Blai Roca volvió a quedarse en el banquillo y César Carballeira a ser suplente en la segunda victoria de una primera fase de los World Skate Games que cierran este miércoles contra Suiza

María Varela
María Varela
14/10/2026 10:09
El banquillo español, con César Carballeira y Blai Roca, celebra un gol
El banquillo español, con César Carballeira y Blai Roca, celebra un gol
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Segunda victoria de la selección española en los World Skate Games, que si en la primera jornada tocó remontada frente a Italia (3-2), en la segunda se impuso a Portugal por 4-2 dominando el partido desde el principio hasta el final. Con este triunfo, en el que el portero liceísta Blai Roca volvió a quedarse sin jugar y el coruñés César Carballeira lo hizo como suplente, España se asegura la primera posición de la fase de grupos que este miércoles cierra contra Suiza (20.30 horas).

Los goles de Eloi Cervera y Nil Roca en los primeros minutos del partido facilitaron el trabajo de una selección que consiguió anular todo el arsenal ofensivo del combinado portugués. Ya en el inicio del segundo tiempo Marc Grau amplió la ventaja que solo en los diez minutos finales Miguel Rocha logró reducir. 

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Una azul a Marc Grau cuando quedaba un minuto y seis segundos para la bocina complicó el final del partido. Gonçalo Alves firmó el 2-3 con 56 segundos por delante para buscar el empate en superioridad. Incluso Portugal se arriesgó a jugar sin portero con un cinco para tres. Y eso fue lo que permitió la puntilla de Pol Manrubia, a puerta vacía, en el último segundo. 

Una victoria sobre una rival directa que permitirá que España tenga un cruce de cuartos de final a priori menos complicado frente al último del otro grupo, en principio Chile o Angola, que empataron entre ellos en la primera jornada y ayer perdieron frente a Francia (7-2) y la Argentina del liceísta Franco Platero (4-1) respectivamente. 

Los galos se aseguraron también el liderato de grupo y será Argentina la que tenga un cruce de cuartos de final explosivo frente al tercero del grupo de España, una posición que se jugarán este miércoles entre Portugal e Italia, ambas empatadas a tres puntos y que se enfrentarán a partir de las 22.45 horas.

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