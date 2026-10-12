Raxoi y Lubiáns, primeros campeones de la Copa Galicia

Los jugadores del Escola Lubiáns, con el trofeo de campeones de la Copa Galicia Mar Casal

El Raxoi en categoría femenina y el Escola Lubiáns en la masculina se proclamaron campeones de la primera edición de la Copa Galicia tras ganar las finales disputadas ayer en el pabellón Carballo Calero al Marineda en los penaltis y al CDM por 2-8 respectivamente.

El Marineda afrontó el partido en cuadro. No solamente faltaban sus dos internacionales, la argentina Luchi Maldonado y la chilena Efe Muñoz, que aún no han regresado después de disputar los World Skate Games en Paraguay. También se tuvo que ausentar Mar Franci por asuntos personales. Eso dejaba una rotación con un único cambio de jugadoras del primer equipo (también entró en la convocatoria y dio aire en el inicio del segundo tiempo, la juvenil Vera Gómez).

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Las coruñesas salieron más fuertes, como queriendo resolver pronto el partido previniendo que podían pasarlo peor según fueran transcurriendo los minutos. El marcador no se movió en el primer tiempo y efectivamente en el segundo tiempo el cansancio hizo mella y el Raxoi se acercó más a la portería de una gran Mencía Mosquera, que alejó siempre el peligro. Con el 0-0 se llegó a la prórroga, donde se repitió el guión. Primera parte del Marineda. Segunda de las santiaguesas, que tuvieron una directa y dos minutos en superioridad por la azul a Alejandra Martín.

La resistencia dio paso a los penaltis. En los cinco primeros solo acertó Gisela Vicente para el Raxoi y Celia Pinacho para el Marineda, con polémica porque el último tiro de Icía Brea, que hubiese dado el título a las coruñesas, impactó en el larguero y la jugadora reclamó que el bote había sido dentro de la línea de gol. Los árbitros no lo consideraron y se dio paso a la muerte súbita. Vicente volvió a marcar y Brea se estrelló contra Noa Cotelo para que el título viajara a Santiago.

A continuación, la final masculina. Si a la femenina le había faltado el gol, en esta no tardó en llegar el primero. El CDM salió fuerte, con un rápido Pablo del Río que probaba a un Ramón Martín que respondía seguro bajo palos. Pero fue el Lubiáns el que golpeó primero con un ex de los colegiales como Álex Pérez, pichichi la temporada pasada en la OK Bronce. Y después, un nuevo golpe carballés con un Markel Muñoz que remató hasta tres veces en el área.

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Con el 0-2 (Lubiáns era local pero visitante) se llegó al descanso, pero nada más abrirse la segunda parte Álex Novoa anotó el tercero. Se le ponía cuesta arriba la final al CDM, que recortó con un remate en el segundo palo de Álvaro Barral. Parecía que los coruñeses apretaban, pero Ramón Martín atajaba todos sus intentos. Y los carballeses estaban inspiradísimos en ataque y David Sánchez marcó el cuarto a la contra. Si no estaba ya sentenciado el partido, lo estuvo después de que Compañía cometiera la décima falta y encima Pablo del Río viera azul. Gorka Oliveira transformó la directa y en superioridad, Oliveira, Antón López y Muñoz completaron la friolera de ocho goles que solo fue respondida por la directa transformada por Ignacio Buruaga.