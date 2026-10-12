Polémica por la falta de recursos denunciada por las jugadoras de la selección de Argentina

Jugada de la final de los World Skate Games disputada entre Argentina y España Luis Velasco

“Hemos dado todo”, explicaba entre lágrimas la argentina Flor Felamini después de perder la final de los World Skate Games contra España, “pero deja que cuente el proceso por el que hemos pasado”, interpelaba al periodista que le estaba entrevistando, “un proceso bastante triste para las Águilas”. La denuncia que le siguió pronto se viralizó en redes sociales y dio la vuelta al mundo del hockey, provocando reacciones de apoyo de compañeras, rivales e incluso del excapitán de la selección masculina, ya retirado, Carlos Nicolía: “Veo reflejada la historia de siempre del hockey argentino”.

“No teníamos ni un rulemán (rodamiento de los patines) para cambiarnos en los entrenamientos. A una de las chicas se le rompió el palo y nos lo tuvo que prestar una de las mujeres que estaban viéndonos entrenar porque ni palos teníamos. Había dirigentes que ni siquiera sabían qué día viajábamos al Mundial. Nos dieron equipaciones dos días antes de viajar y después llegamos a la pista, estaba en terribles condiciones y aun así nuestros dirigentes querían que jugáramos ahí. No tenemos el apoyo que nosotras necesitamos y si llegamos tan lejos remándola en dulce de leche, imagínate lo que haríamos con un poco de ayuda. Creo que la historia sería muy diferente”, enumeró.

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“Felicitar a España, que son justas campeonas”, añadió, “pero volveremos”. Porque terminó haciendo un alegato de amor por la selección, dando las gracias a los que sí apoyan: “A pesar de todo nosotras seguiremos luchando. Amamos el hockey, amamos las Águilas y queremos que las generaciones que vienen lo tengan todo y que solamente se tengan que preocupar por jugar. Porque nosotras en este Mundial tuvimos que hacerlo por cosas que no nos correspondían”.

El excapitán de la selección masculina, Carlos Nicolía, quiso apoyar tanto a Felamini como al resto del equipo. “Entiendo perfectamente a Florencia. Estuve muchas veces en su lugar, viví esas situaciones y sentí esa misma impotencia”, escribió en sus redes sociales, recordando que en el Mundial de San Juan en 2022 la pista del Aldo Cantoni también estaba en malas condiciones y ningún dirigente acudió a solventar el problema. “Defender la camiseta argentina no es solo ponerse los patines, entrar a la cancha y dejar todo por ganar. También es tener el coraje de defenderla fuera de la cancha”, añadió y acompañó la publicación de una foto de su piso de Lisboa abarrotado del material para las tres selecciones que competían en aquel Mundial (y que firmaron el triplete) que compró de su propio bolsillo.