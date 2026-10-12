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O Noso Deporte | Hockey

Pau Bargalló desatasca a España en el arranque de los World Skate Games

Tres goles del exliceísta permitieron a la selección abrir la cita mundial con victoria frente a Italia (3-2)

María Varela
María Varela
12/10/2026 23:03
Los jugadores de la selección española celebran un gol contra Italia en la primera jornada de los World Skate Games
Los jugadores de la selección española celebran un gol contra Italia en la primera jornada de los World Skate Games
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Volvía a la selección tras perderse el último Europeo por una larga lesión de rodilla que lo mantuvo más de medio año alejado de las pistas. Y lo hizo con ganas. Pau Bargalló marcó los tres goles que sirvieron a España para superar a Italia por 3-2 en la primera jornada de los World Skate Games que se está disputando en Asunción. La localidad paraguaya ya vio triunfar a las selecciones femenina (con la coruñesa María Sanjurjo) y sub-19 (con Hugo Mareque) y ahora le toca el turno a la masculina en la que el portero liceísta Blai Roca no contó con minutos (el elegido bajo palos fue Cándid Ballart) y en la que el coruñés César Carballeira entró desde el banquillo.

Pere Varias optó por parejas dobles de inicio. Dos del Benfica, Pau Bargalló y Nil Roca. Dos del Barça. Eloi Cervera y Marc Grau (los dos primeros también tiene pasado culé). Fue el capitán, Bargalló, hermano pequeño de Jordi, la leyenda liceísta (que está en Asunción como entrenador asistente) y también con pasado en A Coruña (2014-2016), el encargado de inaugurar el marcador en un fallo de marcaje que le dejó solo para encarar al portero italiano y marcar.

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En la primera rotación salieron Iván Morales (Barcelos) y Biel Llanes (Igualada) a la pista, pero una azul a Gioele Riccoli cambió los planes del seleccionador. Llanes se volvió a sentar y regresó Grau para jugar la superioridad en la que, no obstante, la mejor ocasión fue para Italia, en una contra fugaz de tres pases y menos de dos segundos, obligó a Cándid Ballart a jugarse la integridad física para detener el potente trallazo del jugador transalpino que encañonó la portería.

Hubo que esperar al minuto 14 para ver el debut de César Carballeira, que entró junto al que será su nuevo compañero en el Porto Pol Manrubia y que siendo un jugador completamente exquisito en el patinaje, sufrió sobre la resbaladiza superficie del pabellón Arena. El catalán cometió un penalti con el que Italia, en su segunda ocasión, convirtió en el 1-1 por medio de la maestría de Cecco Compagno. Y antes del descanso la Azzurra le dio la vuelta al marcador. Llanes llegó tarde al segundo palo y permitió que Leonardo Diquigiovanni anotase el 1-2.

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Por eso fue tan importante la reacción de Pau Bargalló nada más empezar la segunda parte, que empató en una jugada con mucho lío en el área y allanó el camino. Era el día del jugador de Sant Sadurní d’Anoia, que poco después aprovechó un buena asistencia de Marc Grau, que se revolvió en el área y se la dejó de frente a su compañero y este fusiló a la escuadra. Una vez por delante en el marcador, España jugó con más tranquilidad, pero todavía sin demasiado ritmo, el típico de los primeros partidos de los campeonatos y más cuando implica un viaje tan largo como el de cruzar el Atlántico.

Cuesta entrar en acción así que la selección se dedicó a amarrar el resultado, incluso cuando en el último minuto Italia se la jugó quitando a su portero para atacar con cinco jugadores. En esa situación, Pere Varias tiró de Carballeira, uno de los mejores defensores del mundo. Y no solo no se pasaron apuros sino que Marc Grau pudo sentenciar a puerta vacía, una de sus especialidades, pero la bola se estrelló contra el palo.

Próximos partidos

España empieza con buen pie una complicada fase de grupos en la que esta martes le tocará medirse a Portugal (22.45 horas) y que cerrará el miércoles contra Suiza (20.30 horas) buscando un enfrentamiento más benévolo para los cruces directos que empiezan el jueves en cuartos. 

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