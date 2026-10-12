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O Noso Deporte | Hockey 

Marineda en categoría femenina y CDM en la masculina luchan por los títulos de la Copa Galicia

Las finales, contra Raxoi y Lubiáns respectivamente, se disputarán este lunes en el pabellón Carballo Calero

María Varela
María Varela
12/10/2026 04:10
Edu Lamas conduce la bola defendido por Gorka Oliveira
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El pabellón Carballo Calero será este lunes el escenario de las dos finales de la Copa Galicia, femenina y masculina, con protagonismo coruñés: Marineda-Raxoi a partir de las 17.30 horas y Lubiáns-CDM a las 19.30 horas.

Las mujeres abrirán la tarde con una final que enfrentará a los dos equipos gallegos que esta temporada disputarán la OK Liga Iberdrola, para lo que todavía tendrán que esperar tres semanas. El Marineda no podrá contar con uno de sus fichajes, la argentina Luchi Maldonado, que la madrugada del domingo perdió con su selección la final de los World Skate Games frente a España. Tampoco con Efe Muñoz, quinta con Chile en el torneo.

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Opinión

¿En dirección prohibida o dando vueltas en círculo?

En el caso de los hombres, el Liceo no entró en juego en la competición, que se estrenó esta temporada, por lo que los favoritos eran los equipos que militan en la OK Plata. No fallaron el CDM, que eliminó al Traviesas en las semifinales, y el Lubiáns, que pudo con el Dominicos, y ahora se citan por el título autonómico. Los colegiales no jugaron el fin de semana mientras que los carballeses perdieron el derbi provincial contra el Ordes.

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