María Sanjurjo conquista su tercer título mundial

La selección española femenina, con la coruñesa María Sanjurjo, recibe la copa de campeona del mundo Luis Velasco

Triplete para María Sanjurjo. La jugadora coruñesa consiguió su tercer título mundial de hockey sobre patines con la selección española, con la que ganó la final de los World Skate Games que se están disputando en Asunción (Paraguay) a Argentina por 1-3. Barcelona 2019, Novara 2024 y ahora Asunción 2026 son las tres conquistas de una Sanjurjo que se convierte en una de las deportistas coruñesas con mejor palmarés de la historia. Y con protagonismo indiscutible porque además de ser titular en todos los partidos, fue clave con sus goles y sobre todo con sus asistencias.

Porque a sus 26 años, a sus tres Mundiales añade un Campeonato de Europa, también con la selección española, dos Champions que levantó con su actual club, el Fraga, con quien también ganó una Supercopa de España. Además, con el Telecable Gijón añade una Copa de la Reina. Un currículum al que solo le falta la OK Liga entre los títulos grandes. El deporte coruñés, además, sumó ayer a Hugo Mareque como campeón del mundo con la sub-19, por lo que va camino del triplete que había conseguido hace dos años en Novara, cuando César Carballeira e Ignacio Alabart triunfaron con la masculina, María Sanjurjo con la femenina y Jacobo Copa con la sub-19. La competición masculina, con Carballeira y el liceísta Blai Roca, empieza este lunes.

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Lo jornada había empezado bien con la sub-19 y el combinado de Sergi Maciá también quería hacer bien su trabajo, pero Argentina, que no pudo contar con la que es una de las mejores jugadoras de todos los tiempos, Luchy Agudo, le planteó una primera parte sin ritmo. España no pudo correr, sufrió y acabó encomendada a una Anna Ferrer que en la portería detenía las acciones individuales de las habilidosas Adriana Soto (ex del Liceo) y Gimena Gómez, las que creaban más peligro.

María Sanjurjo asiste a Marta Piquero para el primero gol de España en la final de los World Skate Games Luis Velasco

En la segunda parte cambió el escenario. En cinco minutos todas las ocasiones eran del conjunto español, pero Natalia Jara también estaba acertada bajo los palos de las Águilas. Era ya el minuto 34 cuando María Sanjurjo, que ha dado asistencias de todos los colores en este mundial, se internó en la portería, acaparó la atención de hasta tres defensoras y ya cayéndose al suelo consiguió hacer que la bola llegara hasta el segundo palo, donde Marta Piquero remató a gol. Poco después Sara Roces hacia el segundo y encaminaba el título para una España que era la gran dominadora del partido, pero que tuvo que sufrir hasta el final. Primero porque Luchy Maldonado, nueva jugadora del Marineda, recortó distancias en una acción aislada. Y después porque Victoria Porta recibió una azul cuando quedaban 3:25 para el final, lo que le obligó a jugar dos minutos en inferioridad. Resistió y ya casi sobre la bocina, con Argentina sin portera, Aina Florenza sentenció a puerta vacía.