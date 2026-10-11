Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Hockey

María Sanjurjo conquista su tercer título mundial

La selección española se impuso por 1-3 a Argentina en la final de los World Skate Games

María Varela
María Varela
11/10/2026 10:07
La selección española femenina, con la coruñesa María Sanjurjo, recibe la copa de campeona del mundo
La selección española femenina, con la coruñesa María Sanjurjo, recibe la copa de campeona del mundo
Luis Velasco
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Triplete para María Sanjurjo. La jugadora coruñesa consiguió su tercer título mundial de hockey sobre patines con la selección española, con la que ganó la final de los World Skate Games que se están disputando en Asunción (Paraguay) a Argentina por 1-3. Barcelona 2019, Novara 2024 y ahora Asunción 2026 son las tres conquistas de una Sanjurjo que se convierte en una de las deportistas coruñesas con mejor palmarés de la historia. Y con protagonismo indiscutible porque además de ser titular en todos los partidos, fue clave con sus goles y sobre todo con sus asistencias.

Porque a sus 26 años, a sus tres Mundiales añade un Campeonato de Europa, también con la selección española, dos Champions que levantó con su actual club, el Fraga, con quien también ganó una Supercopa de España. Además, con el Telecable Gijón añade una Copa de la Reina. Un currículum al que solo le falta la OK Liga entre los títulos grandes. El deporte coruñés, además, sumó ayer a Hugo Mareque como campeón del mundo con la sub-19, por lo que va camino del triplete que había conseguido hace dos años en Novara, cuando César Carballeira e Ignacio Alabart triunfaron con la masculina, María Sanjurjo con la femenina y Jacobo Copa con la sub-19. La competición masculina, con Carballeira y el liceísta Blai Roca, empieza este lunes.

Coruñeses y campeones: "Que los niños vean que se puede ganar desde A Coruña”

Más información

Lo jornada había empezado bien con la sub-19 y el combinado de Sergi Maciá también quería hacer bien su trabajo, pero Argentina, que no pudo contar con la que es una de las mejores jugadoras de todos los tiempos, Luchy Agudo, le planteó una primera parte sin ritmo. España no pudo correr, sufrió y acabó encomendada a una Anna Ferrer que en la portería detenía las acciones individuales de las habilidosas Adriana Soto (ex del Liceo) y Gimena Gómez, las que creaban más peligro.

María Sanjurjo asiste a Marta Piquero para el primero gol de España en la final de los World Skate Games
María Sanjurjo asiste a Marta Piquero para el primero gol de España en la final de los World Skate Games
Luis Velasco

En la segunda parte cambió el escenario. En cinco minutos todas las ocasiones eran del conjunto español, pero Natalia Jara también estaba acertada bajo los palos de las Águilas. Era ya el minuto 34 cuando María Sanjurjo, que ha dado asistencias de todos los colores en este mundial, se internó en la portería, acaparó la atención de hasta tres defensoras y ya cayéndose al suelo consiguió hacer que la bola llegara hasta el segundo palo, donde Marta Piquero remató a gol. Poco después Sara Roces hacia el segundo y encaminaba el título para una España que era la gran dominadora del partido, pero que tuvo que sufrir hasta el final. Primero porque Luchy Maldonado, nueva jugadora del Marineda, recortó distancias en una acción aislada. Y después porque Victoria Porta recibió una azul cuando quedaban 3:25 para el final, lo que le obligó a jugar dos minutos en inferioridad. Resistió y ya casi sobre la bocina, con Argentina sin portera, Aina Florenza sentenció a puerta vacía.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El Palacio de los Deportes de Riazor vivió un gran ambiente

El Dominicos vuelve a tropezar y el Ordes se lleva el derbi provincial contra el Lubiáns
María Varela
La selección española femenina, con la coruñesa María Sanjurjo, recibe la copa de campeona del mundo

María Sanjurjo conquista su tercer título mundial
María Varela
Hugo Mareque (izquierda) celebra con sus compañeros de selección un gol en la final contra Portugal

Hugo Mareque, un nuevo campeón del mundo para el hockey coruñés
María Varela
María Sanjurjo celebra un gol contra Portugal con Marta Piquero y Aina Florenza

María Sanjurjo peleará por su tercer título mundial
María Varela