Hugo Mareque, un nuevo campeón del mundo para el hockey coruñés

Hugo Mareque (izquierda) celebra con sus compañeros de selección un gol en la final contra Portugal Luis Velasco

El hockey sobre patines coruñés tiene a un nuevo campeón del mundo: Hugo Mareque. La selección española de hockey sobre patines de categoría sub-19 ganó ayer la final de los World Skate Games, que se están disputando en Asunción (Paraguay), a Portugal por 2-1 y revalidó el título que ya había levantado hace dos años en Novara (Italia). El jugador coruñés fue decisivo en todo el torneo, pero especialmente en la lucha por la corona mundial porque fue el autor del primero de los goles del combinado nacional, que suponía el empate, e inició la jugada que acabaría en el segundo y que marcó Genís Costa.

Mareque se formó en la cantera del Compañía de María, donde pasó por todas las categorías, con múltiples medallas en Campeonatos de España, hasta llegar a la OK Bronce y a la OK Plata. Con los colegiales jugó hasta la temporada pasada, antes de que este verano aceptase la oferta del Barça para unirse a sus filas, donde compaginará el deporte con sus estudios de Medicina. Ya había sido subcampeón de Europa sub-17, portando además el brazalete de capitán de la selección, pero ahora sube la apuesta con un oro mundial en el que tiene buena parte de culpa. El coruñés convenció con su solvencia a Francesc Bargalló, el que fuera jugador del Liceo y que ahora ocupa el cargo de seleccionador, no solo para entrar en la lista definitiva y viajar a Paraguay, sino para ser titular en todos los partidos y una de las rocas a lo largo de todo el campeonato, en el que anotó cinco goles.

Toma el testigo de Jacobo Copa, que fue el protagonista coruñés en el título de la selección sub-19 de hace dos años, prolongando la presencia de la cantera coruñesa en la élite internacional y demostrando el buen momento que atraviesa. Este mismo verano, de hecho, Pedro García, del Dominicos, se colgó la medalla de plata en el Europeo sub-17.

Partido muy disputado

España se citaba con Portugal en la final después de que ambas selecciones tuviesen una trayectoria inmaculada en su paso por Asunción. Dos generaciones que llevan ya unos años luchando por todos los títulos y que una vez más se veían las caras. Los españoles tras dejar por el camino a Argentina, los lusos sufriendo frente a Italia, ya que su semifinal se decidió en los penaltis.

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El conjunto español tuvo más ocasiones de gol, pero el portero João Antunes fue uno de los más destacados de su equipo. También Martí Pallejá completó un buen partido, pero poco pudo hacer el del Reus ante el tanto de Francisco Pinto que adelantaba a los portugueses en la final. El luso se encontró con un rechace en el área y picó la bola para que al meta español le fuera imposible evitar que entrara a gol. Lo celebraba como quitándose la presión de encima.

Pero no tardó en responder España. Hugo Mareque no es de los que se esconden y asumió la responsabilidad, encontrando el empate poco antes del descanso, un gran alivio porque además, nada más abrirse la segunda parte, salió a por todas, lideró una transición para iniciar una jugada de tres toques para que la bola llegara al segundo palo donde Genís Costa solo tuvo que empujarla. Una vez por delante, tocaba labor de contención y un momento clave fue la doble parada de Pallejá de una directa a Pinto cuando solo quedaban tres minutos. Los últimos dos, España los jugó en superioridad por azul a Almedia y ya no se escapó un oro de ley.