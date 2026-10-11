El Dominicos vuelve a tropezar y el Ordes se lleva el derbi provincial contra el Lubiáns

El Palacio de los Deportes de Riazor vivió un gran ambiente Carlota Blanco

El Dominicos sumó su segundo derrota consecutiva al perder por 4-1 en su visita al Olot en una jornada en la OK Plata en la que al CDM le tocó descansar porque su partido contra el filial del Barça fue aplazado hasta el mes de diciembre (el filial culé tiene varios jugadores en el Mundial sub-19 que se disputó hasta ayer en Paraguay, entre ellos, el coruñés Hugo Mareque) y el Ordes se llevó el derbi provincial contra el Lubiáns (3-2).

Olot 4 - 1 Dominicos

El conjunto de la Ciudad Vieja salió castigado de Olot a pesar de que llegó prácticamente a los últimos diez minutos de juego empatado en el marcador. Los locales se habían adelantado a 50 segundos para el descanso con un potente disparo de Marc Prat mientras que al Dominicos le costaba superar a una defensa muy cerrada planteada por el equipo catalán.

En el segundo tiempo, que se abrió con ronda de faltas directas falladas por ambos conjuntos, Pablo Cancela sí aprovechó un pase al segundo palo para abrir al marcador. Los coruñeses habían conseguido lo más difícil, pero el Olot dio un paso al frente. Prat volvió a marcar, al recoger un rechace en el área. Carles Domenech, que remató una gran jugada a la contra, hizo el tercero y Aniol Mangas, aprovechando un hueco en el primer palo, el cuarto. El Dominicos volverá la próxima semana a casa para intentar reconducir el rumbo en el derbi contra el Ordes.

Ordes 3 - 2 Lubiáns

El Ordes firmó ayer en el pabellón de Castelao su primera victoria de la temporada en su regreso a la OK Plata al ganar el derbi provincial al Lubiáns por 3-2. Los carballeses habían dominado el marcador durante la mayor parte del partido, pero los locales apretaron en los minutos finales para hacer que los tres puntos se quedasen en casa con dos goles en el tramo decisivo del encuentro.

David Sánchez fue el encargado de abrir el encuentro con el 0-1 a los seis minutos de juego. El Lubiáns estaba bien situado e incluso aguantó cuando Álex Novoa vio tarjeta azul. Cuando se acercaba el descanso, el Ordes empató gracias a Javier Moscoso. Novoa volvió a poner por delante al Lubiáns, que entró en los últimos diez minutos en ventaja. A seis para el final Marcos Vaamonde igualó la contienda y cuando quedaban cuatro Hugo Iván García anotó el definitivo 3-2.

OK Bronce

Monte Alto vibró con el duelo entre el Borbolla y el Liceo B que a pesar de que enfrentaba al líder y al colista de la categoría no se decidió hasta el último minuto y tuvo de todo, incluidos trece goles, una roja y sangre en la cabeza de uno de los jugadores. Los verdiblacos fueron los que acabaron ganando por 6-7, pero pasaron de dominar por 3-6 e ir a lanzar una directa para aumentar su renta a verse con una azul y una roja en contra seguidas y encajar tres goles en los seis minutos en inferioridad (aunque dos fueron de 3x3 por otra azul a un jugador local). Xandre Fraga marcó el definitivo 6-7 a falta de un minuto y cuando el filial liceísta defendía el resultado, Roi Saavedra sufrió un golpe contra la valla por el que tuvo que abandonar el poco partido que quedaba. Manu Becerra (3), Jorge Ricoy (2) y Pedro Romero marcaron los tantos locales y Jaime Méndez (3), Xandre Fraga (2), Roi Saavedra y Jorge Fernández los visitantes.

En el resto de la jornada de la OK Bronce, A Rabadeira abrió sus puertas para su primer partido de la temporada que sirvió al Oleiros para estrenar su casillero de triunfos al imponerse por 6-3 al Patinalón. Martín Payero (2), André Pol (2), Pedro Rodríguez y Sergio Ibarra fueron los autores de los tantos. El filial del CDM, por su parte, logró un valioso empate en Vigo frente al Traviesas (3-3) con un gol de Bruno Bologna, el segundo en su cuenta particular, a 47 segundos para la bocina. Samuel Pose marco el otro tanto colegial.