María Sanjurjo peleará por su tercer título mundial

María Sanjurjo celebra un gol contra Portugal con Marta Piquero y Aina Florenza Luis Velasco

La selección española femenina de hockey sobre patines se clasificó para la final de los World Skate Games que se están disputando en Asunción (Paraguay) después de derrotar a Portugal en las semifinales por 2-1. Es la sexta final mundial seguida para el combinado nacional, en el que la coruñesa María Sanjurjo buscará su tercer título mundial. El primero lo ganó en 2019 en Barcelona y el último, hace dos años en Novara (Italia). Argentina, que derrotó a Italia por 4-0, será su último escollo para revalidar el título (01.00 horas de la madrugada del sábado al domingo). Las dos grandes favoritas, frente a frente con un precedente en esta misma cita, el 7-1 con el que España se impuso a las albicelestes en la fase de grupos.

Las de Sergi Maciá habían derrotado en la final del último Mundial precisamente a Portugal, así que se encontraban antes de tiempo con uno de los equipos más complicados del campeonato. No parecía que fuera a ser así cuando Marta Piquero, con una genial asistencia de María Sanjurjo, abrió el marcador cuando aún no se había llegado a los dos minutos de juego. Pero la selección lusa, que en el banquillo cuenta con un exjugador del Liceo, Ricardo Barreiros, se caracteriza por su orden defensivo y una gran portería ocupada por Sandra Coelho. De hecho, en la primera parte hubo muchísimas ocasiones, incluso a bola parada, pero no se movió el marcador, también con una Anna Ferrer muy segura bajo los palos españoles.

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El 1-0 no permitía ningún tipo de relajación y la selección quería ampliar su ventaja para estar más segura. Sin embargo, tenía una soga al cuello en forma de nueve faltas. Cuando llegó la décima, fue clave la parada de Ferrer a Raquel Santos, porque casi a continuación llegó el 2-0, obra de Sara Roces. Dos tantos con sello asturiano. Entre una cosa y la otra, España podía estar más relajada, pero la dureza del juego subió (Sanjurjo salió malparada en un lance en el que salió volando, aunque pudo continuar el partido) y pronto se llegó a la siguiente ronda de directas.

Roces falló la ocasión de sentenciar a bola parada. Y lo que suele ocurrir en el deporte, que se acaba pagando. Porque Catarina Costas sí acertó la directa y la selección española tuvo que defender el resultado durante los últimos dos minutos y nueve segundos en los que incluso pudo sentenciar, pero se conformó con que las portuguesas no llegaran a sus dominios con peligro para sellar su pase a la final en la que Argentina intentará recuperar el trono mundial que perdió hace dos años.

Final sub-19

La selección española sub-19, con el coruñés Hugo Mareque, también se clasificó para la final de los World Skate Games con una luchada victoria ante Argentina por 2-3. Su rival será hoy Portugal (21.45 horas), que en la otra semifinal eliminó a Italia en la tanda de penaltis después de un 3-3 en el tiempo reglamentario.

El doblete de Joel Mila y otro tanto de Oriol Castro permitieron a los de Francesc Bargalló optar a revalidar el título de hace dos años, cuando el conjunto nacional, en el que estaba el coruñés Jacobo Copa, se proclamó campeón. De hecho, España logró entonces un histórico triplete y en Asunción ya opta a dos de esas coronas. La competición masculina aún empieza el próximo lunes.