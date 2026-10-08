La selección femenina cierra la fase de grupos de los World Skate Games con pleno y espera rival para las semifinales

La selección española de hockey con la coruñesa María Sanjurjo (la número 8) celebra un gol Luis Velasco

La selección española femenina de hockey sobre patines, con la coruñesa María Sanjurjo, avanza firme en su objetivo de revalidar el título de campeona del mundo que logró hace dos años en Novara (Italia). El combinado nacional cerró la fase de grupos de los World Skate Games de Asunción con su cuarta victoria y pleno al imponerse a Suiza por 0-6 (doblete de Victoria Porta y tantos de Aina Florenza, Elsa Salvanyá, Marta Piquero y Aimee Blackman).

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El equipo dirigido por Sergi Maciá, que en las jornadas previas había ganado a Francia (8-0); Chile (2-3) y Argentina (7-1), ya estaba clasificada como primera de grupo para las semifinales, que disputará este sábado a las 20.00 horas, y espera rival. Con toda probabilidad será Portugal, con quien disputó la final hace dos años, aunque hay que esperar a los resultados de la última jornada en la que Italia, líder del otro grupo, se enfrenta a Colombia, tercera, y las lusas a México. La segunda posición del grupo de España también se decidirá en el último partido entre Chile y Argentina.

Jugada de Hugo Mareque en el partido entre España y Suiza Luis Velasco

Pleno también en sub-19

La selección española sub-19 de hockey sobre patines también cerró la fase de grupos con pleno al vencer a Suiza por 7-1 en la última jornada en que volvió a dejar su sello goleador el coruñés Hugo Mareque, autor de uno de los tantos. El combinado dirigido por Francesc Bargalló pasa como primera a cuartos de final, donde tendrá como rival a India (madrugada del jueves al viernes, 01.00 horas).

Mareque, canterano de Compañía de María y nuevo jugador del filial del Barça, ha sido titular en todos los partidos de esta primera fase y ayer marcó su tercer gol. Los dos primeros habían sido la jornada previa frente a Argentina (no marcó contra Italia). Gracias a la primera posición, la selección tiene un camino más plácido semifinales porque India, última del otro grupo, perdió todos sus partidos por goleada (0-19 contra Francia, 16-0, frente a Portugal y 10-3 ante Colombia). Su rival saldrá del ganador del Francia-Argentina.