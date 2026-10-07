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O Noso Deporte | Hockey

España golea a Argentina con un tanto de María Sanjurjo (7-1)

Tercera victoria de la selección femenina en los World Skate Games, donde esta madrugada cierra la fase de grupos ante Suiza

María Varela
María Varela
07/10/2026 14:12
Marta Piquero y María Sanjurjo celebran un gol de la selección española contra Argentina
Marta Piquero y María Sanjurjo celebran un gol de la selección española contra Argentina
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Tres de tres. La selección española femenina de hockey sobre patines se aseguró el pase a semifinales de los World Skate Games como primera de grupo al golear a Argentina, la otra gran favorita, por 7-1. La coruñesa María Sanjurjo anotó uno de los siete tantos nacionales, el cuarto en la cuenta de la selección, que esta madrugada (01.00 horas) cerrará la primera fase contra Suiza.

Después de imponerse a Francia en la jornada inaugural y de superar a Chile en la segunda con un gol sobre la bocina (2-3), el partido contra Argentina se presentaba casi como una final anticipada. Marta Piquero inauguró el marcador al recoger una bola muerta en el área y antes del descanso Aina Florenza castigó en una contra con una definición perfecta.

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La segunda parte se abrió con el tercer tanto español, un penalti transformado por Marta Piquero. También a bola parada recortó la albiceleste, una falta directa de Julieta Fernández. Pero el combinado de Sergi Maciá respondió rápido por medio de María Sanjurjo. La coruñesa pasó por detrás de la portería para sorprender a la portera argentina en el segundo palo y anotar el 4-1. Aina Florenza, Marta Piquero de falta directa y Victoria Porta, de penalti, completaron una goleada que confirma a España como gran favorita a revalidar el título que levantó hace dos años en Novara (Italia).

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