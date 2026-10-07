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O Noso Deporte | Hockey

El Liceo acelera hacia la Supercopa con una minigira por Portugal

El equipo verdiblanco encara la recta final de la preparación con dos amistosos, este jueves en Barcelos y el viernes en Braga, partido para el que el club espera recuperar a Bruno Saavedra 

María Varela
María Varela
07/10/2026 18:13
Plantilla del Liceo en su amistoso contra el Lubiáns
Plantilla del Liceo en su amistoso contra el Lubiáns
Mar Casal
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El Liceo encara la recta final de una larga e inusual pretemporada con una minigira por Portugal en la que jugará dos partidos, hoy en Barcelos y mañana contra el Braga. Este será precisamente el rival de los verdiblancos en la presentación oficial frente a su afición, que tendrá lugar la próxima semana en el Palacio de los Deportes de Riazor (sábado 17) y que supondrá el último amistoso antes del arranque oficial del curso en las semifinales de la Supercopa de España contra el Barça (sábado 24, 16.00 horas).

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El equipo coruñés echó a rodar el pasado 31 de agosto. Ya lleva cinco semanas de trabajo, con cuatro partidos disputados. Los dos primeros fueron contra dos equipos de la OK Plata, con dos visitas entre deportivas y sociales a las pistas de Ordes y Carballo. Ambos se saldaron con victoria verdiblanca. Los dos siguientes ya fueron en el Torneo Internacional de Vigo, donde empataron a cinco goles contra el Sanjoanense y ganaron con remontada incluida al Barcelos (7-5).

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Para esta minigira por Portugal Juan Copa seguirá teniendo las bajas de los internacionales, ya a punto de viajar a Paraguay para disputar los World Skate Games a partir del lunes. Uno es Blai Roca, que competirá con la selección española, y otro Franco Platero. En el caso de Bruno Saavedra, que no entró en la lista definitiva de Pere Varias, se quedó como primer reserva y su estancia se prolonga en la concentración hasta que sus compañeros tomen el avión por si surge cualquier imprevisto. Hoy aún entrena con ellos, por lo que será baja para medirse al Barcelos. El club trabaja para intentar que esté en el duelo de mañana contra el Braga. Con respecto a los partidos de Vigo, el técnico coruñés recupera a Edu Lamas, que se tuvo que ausentar por motivos personales. 

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