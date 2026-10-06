La conexión Sanjurjo-Florenza le da a España la victoria contra Chile sobre la bocina (2-3)

María Sanjurjo y Aina Florenza celebran el gol de la victoria contra Chile en la segunda jornada de los World Skate Games Luis Velasco

María Sanjurjo volvió a ser clave para la selección española de hockey sobre patines, que en la segunda jornada de los World Skate Games que se están disputando en Asunción (Paraguay) se impuso a Chile por 2-3 con un gol sobre la bocina. Y este se fabricó entre la coruñesa y la pichichi Aina Florenza.

El combinado dirigido por Sergi Macià empataba a dos tantos con las Marcianitas (con la jugadora del Marineda Efe Muñoz y la ex de Liceo y HC Coruña Bea Gaete) y buscaron hasta el último segundo el tanto que les diera la victoria. Ya a contrarreloj, Sanjurjo metió de espaldas un pase al área donde Florenza es letal.

La bola entró y se desató la locura en el bando español, que después de sumar dos victorias (la primera contra Francia) esta madrugada (01.00 horas) volverá a tener un duro escollo con el duelo frente a la otra gran favorita, Argentina.

Hugo Mareque chuta a portería en el partido contra Argentina de la selección española sub-19 en los World Skate Games Luis Velasco

Buena jornada para el equipo español y la delegación coruñesa porque la selección sub-19 también ganó, en su caso a Argentina por 6-1, con dos goles del canterano de Compañía de María Hugo Mareque. Después del triunfo contra Italia en la primera jornada, los de Francesc Bargalló lucharán este miércoles por cerrar la fase de grupos con pleno en el duelo ante Suiza (16.15 horas).

Reubicación

Después de las quejas del primer día por el mal estado de la pista del Pabellón Arena, donde se disputa la competición femenina y donde la próxima semana se hará la masculina, la organización decidió acometer trabajos para reacondicionar la superficie durante tres días, trasladando los partidos al Pabellón Arenita que acogía a los sub-19.