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O Noso Deporte | Hockey

Los World Skate Games ya ruedan entre victorias y polémica por el mal estado de la pista

La sub-19 con Hugo Mareque y la femenina con María Sanjurjo ganaron sus duelos inaugurales frente a Italia y Francia

María Varela
María Varela
05/10/2026 15:43
María Sanjurjo remata a puerta en el España-Francia de la primera jornada de los World Skate Games de Asunción (Paraguay)
María Sanjurjo remata a puerta en el España-Francia de la primera jornada de los World Skate Games de Asunción (Paraguay)
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Los World Skate Games ya ruedan para la delegación coruñesa desplazada en Asunción (Paraguay), donde los primeros en entrar en acción fueron Hugo Mareque con la selección española sub-19 y María Sanjurjo con la sénior femenina, ambos con victorias que le refrendan en su camino hacia el oro, aunque con obstáculos inesperados como el mal estado de la pista que está poniendo a la competición femenina en jaque. 

La sub-19 se impuso a Italia por 4-1 en su primer partido de la fase de grupos. Mareque, canterano del CDM y nuevo jugador del Barça, no lució en esta ocasión el brazalete de capitán como había hecho dos años antes en el Europeo sub-17. Sí fue escogido por Francesc Bargalló, el que fuera jugador del Liceo y ahora seleccionador, para formar parte del quinteto inicial de un encuentro en el que hubo que esperar hasta mediado el primer tiempo para el gol. 

La selección española sub-19 de hockey sobre patines con Hugo Mareque
La selección española sub-19 de hockey sobre patines con Hugo Mareque
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Fue obra de Nico Sama, una de las perlas de la cantera azulgrana, que repitió poco después. Ishak Bouda aumentó la renta en el segundo tiempo. Italia reaccionó con el 3-1, pero todavía estaba lejos y una azul pudo costarle el partido. Resistió en inferioridad y ya en los minutos finales atacó buscando un gol que le hiciera creer en el milagro, pero en vez de eso llegó la sentencia, otra vez de Bouda. 

Ahora les quedan ahora dos partidos de la fase de grupos, el que disputan esta madrugada contra Argentina (01.00 horas) y mañana frente a Suiza (22.45 horas). Después descansarán el miércoles para empezar el jueves los enfrentamientos directos en los cuartos de final. 

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El equipo femenino, que defiende el título, se impuso por 8-0 a última hora del domingo a Francia con Sanjurjo como titular y bigoleadora. Victoria Porta (3), Mariona Colomer, Aina Florenza y Sara Roces completaron el marcador. Las de Sergi Maciá ya piensan en sus próximos enfrentamientos: Chile, Argentina y Suiza

No sin polémica, porque las jugadoras, al igual que las del resto de selecciones, denunciaron el mal estado de la pista, que consideran un peligro para su integridad física. De hecho, en el partido se pudo ver claramente su incomodidad. Les costaba frenar, hubo caídas continuas e incluso mostraron dificultades a la hora de poder desplegar su técnica habitual.

Semana cargada

También participa en la cita la coruñesa María Castelo, convocada por la selección de Brasil que cayó en su estreno por 13-1 ante Italia. Fue una de las goleadas de la jornada, aunque nada parecido al 28-0 de Portugal a India. En esta primera jornada también entraban en juego la Argentina de la jugadora del Marineda Luchy Maldonado (victoria por 5-1 frente a Suiza) mientras que Chile, con la que será su compañera Efe Muñoz, debutará hoy precisamente contra España. 

De izquierda a derecha, Olivia Rey a caballo de Unai Cereijo; Adrián Blanco levanta a su hermana Marta con David Rama a sus pies; y Lucas Yáñez con Marta Fraga

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Durante la semana aumentará la participación coruñesa porque al hockey sobre patines se unirá al skate, con las primeras clasificatorias para Julia Benedetti en la modalidad de park; además del arranque de la competición en patinaje artístico con hasta cuatro bazas del Maxia: Unai Cereijo (sénior masculino); David Rama y Olivia Rey (júnior masculino y femenino) y la pareja formada por los hermanos Adrián y Marta Blanco

Habrá que esperar a la segunda semana para ver a Luis Cabarcos en street; a Manu Taibo en el patinaje de velocidad y a César Carballeira con la selección española masculina de hockey en la que también competirá el portero del Liceo Blai Roca. Además en Argentina lo hará el liceísta Franco Platero y en Chile Javier Drago, del CDM. 

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