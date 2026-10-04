María Sanjurjo: "Yo no tuve referentes y me alegro de que mi generación sea la responsable de haber cambiado eso"
La jugadora coruñesa busca en Asunción con la selección española su tercer título de campeona del mundo
María Sanjurjo (A Coruña, 2000) solo tiene 26 años y ya se puede decir que es la mejor jugadora coruñesa de hockey sobre patines de la historia. Su palmarés habla por sí solo. Dos veces campeona de Europa de clubes, una de selecciones. Y dos del mundo. Esta semana, lucha en los World Skate Games de Asunción (Paraguay) con el combinado español por su tercera corona.
¿Cuántas ganas había de viajar a Paraguay?
Muchísimas. Lo hablábamos todos los días en la concentración, que nos iríamos ya mismo.
¿Fue un verano muy largo?
Largo tengo que decir que tampoco. Sí que echaba de menos el hockey, pero al final ya van muchos años seguidos que no tengo casi un mes de vacaciones en verano y poder aprovechar un poco para poder viajar y estar cerca de los míos, de mis amigos, de mi familia, también lo necesitaba y se agradeció. Además como cada año hay más competiciones, puedo ver menos a mi familia y al final he aprovechado muchos de esos meses para eso. Así que puedo decir que un poco de sentimientos encontrados. Echaba de menos el hockey, pero al vivir fuera echo mucho de menos también a mi familia. Y se puede decir que he aprovechado el verano a tope.
Tiempo de ocio y ahora tiempo para estar centradas en un objetivo que no es otro que volver a ser campeonas, ¿no?
Sí, sí, 100%. Estuvimos un mes y pico entrenando y estamos muy motivadas y tenemos muchas ganas.
¿Hay más presión por ser las favoritas?
Yo no lo veo así. Al final sí que hemos ganado hace dos años, pero han pasado otros dos, las selecciones diferentes.... No es ninguna presión, es solo la que nos ponemos cada una de hacerlo lo mejor que podamos.
Sería su tercer Mundial...
Es surrealista. Yo me acuerdo cuando empecé a jugar al hockey y para mí era inalcanzable ser campeona del mundo. Ya ni eso, simplemente llegar a la selección me parecía imposible. Y ahora poder decir que aspiro a ganar mi tercer Mundial, la verdad es que es increíble.
¿A quién señalaría como rivales?
En mi opinión está Argentina, obviamente. Y luego también están Chile y Portugal, que yo las considero dos selecciones muy fuertes, con gente joven y muy buena. Después vienen pisando fuerte Italia y Francia. Puede que aún no hayan dado el salto, pero no te puedes despistar ni un momento porque aprietan bastante.
¿Le gusta que la competición sea en Paraguay?
Si soy sincera, no me encanta. Porque a mí lo de hacer tantas horas de viaje, el cambio de hora, y todo para competir no me va. Para viajar o hacer turismo lo que sea, para competir, no. La verdad que prefería que fuera un poco más cerca. Los amigos y familiares tienen más fácil venir. Así que bueno, no es mi destino soñado, pero es lo que hay.
Durante todo el año, rivales. Durante un mes, compañeras. ¿Cómo se lleva eso en la selección?
Es mucho más fácil de lo que parece también. Además aquí se olvida todo, la verdad. Y encima siempre tenemos la suerte de que hay un verano por medio, que igual todas las tensiones de acabar la temporada se borran rápido. Pero es muy fácil. Entre nosotros nos llevamos muy bien y además llevamos encontrándonos toda la vida.
¿Eso es porque todavía son pocas y al final se encuentran en todos los lados?
Ha aumentado mucho el número de chicas y de calidad también. Está habiendo un avance muy grande. Mi generación, dos años arriba, dos abajo, salió bastante fuerte, entramos bastante jóvenes a la selección y seguimos siéndolo. Cuando yo era pequeña éramos dos o tres. Yo siempre tuve que jugar con los chicos. Y no es que me importara, que me gustaba, pero tampoco me quedaba otra. Ahora en Galicia se ha crecido un montón. Hacen equipos enteros solo de niñas desde categoría alevín.
¿Se siente un poco responsable de ese crecimiento?
No creo que esa responsabilidad recaiga en una persona sola, pero sí que al final tener un referente deportivo que ha conseguido salir, llegar a la selección y conseguir títulos internacionales, seguro que ha ayudado al hockey femenino en alguna medida. Y me alegro mucho de eso.
¿Usted tenía referentes?
Todos los referentes que tenía de pequeña eran masculinos. El hockey femenino no lo descubrí hasta que me fui a Gijón como quien dice. Entre que no echaban los partidos y que tampoco se sabía tanto del hockey femenino... no tuve esos referentes.
¿Y cuáles eran?
Jordi Bargalló y Pablo Álvarez. Era los que veía en el Liceo.
Al final usted también es un poco como una Jordi Bargalló en los equipos en los que ha estado, una todoterreno.
Ojalá tuviera su calidad, pero sí, algo así.