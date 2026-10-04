María Sanjurjo y Hugo Mareque, los primeros en debutar en los World Skate Games

La selección española femenina de hockey, con la coruñesa María Sanjurjo, a su llegada al hotel de concentración en Asunción FEP

La representación coruñesa en los World Skate Games que estará formada por doce deportistas de cuatro modalidades diferentes arranca este domingo en Asunción (Paraguay) en la competición femenina y sub-19 de hockey sobre patines de la mano de María Sanjurjo y Hugo Mareque formando parte de las selecciones españolas de sus respectivas categorías.

El combinado femenino, que defiende el título conquistado hace dos años en Novara, debuta este domingo contra Francia a partir de las 22.45 horas. En la fase de grupos también se medirá a Chile (lunes, 22.45 horas) y a Argentina (miércoles, 01.00 horas).

La coruñesa María Sanjurjo busca su tercer título mundial. El primero lo conquistó en 2019 en Barcelona y el segundo, en 2024 en Novara. En este tiempo, la jugadora del Fraga se ha convertido en una pieza esencial del equipo dirigido por Sergi Maciá, que tendrá en Argentina, Portugal y Chile sus principales rivales por subir a lo más alto del podio una vez más.

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La sub-19 también fue campeona hace dos años en la localidad italiana (España de hecho firmó una histórica triple corona), aunque en aquel verano Hugo Mareque todavía era sub-17 (categoría en la que se proclamó subcampeón de Europa). En aquella selección estaba por entonces Jacobo Copa, al que ahora sucede el canterano de Compañía de María que acaba de fichar por el Barça, con el que en principio jugará en la OK Plata.

La sub-19 arrancará este domingo la fase de grupos contra Italia (20.30 horas) y en los dos días siguientes se medirá a Argentina (01.00 horas) y a Suiza (22.45 horas). Su posición determinará los cruces a partir de cuartos.