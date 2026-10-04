El Liceo sigue a ritmo de victoria en la OK Bronce

Xandre Fraga, del Liceo B, en el partido contra el Compostela Patricia G. Fraga

La segunda jornada en la OK Bronce confirmó el buen momento del Liceo, que se impuso por 1-6 al Telecable Gijón y mantiene el liderato de la categoría. Para el resto de equipos coruñeses, el CDM venció en el derbi de filiales al imponerse al Ordes (3-1), el Oleiros (que había descansado la semana pasada) se estrenó con un empate en la pista del Urdaneta (5-5) y el Borbolla perdió con claridad en su visita al Traviesas (7-1).

Telecable 1 - 6 Liceo

El filial verdiblanco logró su segunda victoria de la temporada en otras tantas jornadas al imponerse por 1-6 en su visita al Mata Jove de Gijón. El conjunto dirigido por Pichu Galvani mantiene el liderato empatado a seis puntos con el Mieres y la próxima semana jugará el derbi coruñés contra el Borbolla en Monte Alto.

Un hermano pequeño en la reserva del Liceo Más información

Ya con todos sus efectivos (la semana pasada tuvo tres bajas de jugadores que reforzaron al primer equipo en el Torneo de Vigo), el Liceo fue muy superior y eso se tradujo en un 0-3 al descanso con goles de Xandre Fraga, Jorge Fernández y Jaime Mendez, que poco antes había fallado un penalti. En la segunda parte, Fraga e Isaac Naveira ampliaron la ventaja, que solo menguó cuando una azul a Mateo Paz les hizo jugar en inferioridad. Méndez cerró el marcador en la recta final.

CDM 3 - 1 Ordes

Derbi de filiales en el que el CDM sumó los tres primeros puntos del curso con su victoria por 3-1 sobre el Ordes en el pabellón colegial. Álvaro Rodríguez contó con los refuerzos de varios jugadores que el día anterior habían jugado, y también ganado, con el equipo de la OK Plata en Jolaseta (1-4). Uno de ellos, Aron Torrado, fue el encargado de marcar dos goles que, acompañados por otro de Bruno Bologna (también en la órbita de la primera plantilla), cimentaron un triunfo que no peligró ni con el tanto final de Raúl Regos.

Urdaneta 5 - 5 Oleiros

Al Oleiros le había tocado descansar en la primera jornada y se estrenó en una segunda que le llevó hasta la pista del Urdaneta, donde jugó una segunda parte explosiva y con dos protagonistas, Iván Palacio, autor de cuatro goles, y Diego Fonti, que anotó el 5-5 definitivo a falta de cinco segundos para el final del partido. La primera parte había finalizado con un único tanto para los locales, y la segunda fue de continuas alternativas en el marcador, con los coruñeses negándose a tirar la toalla a pesar de verse dos tantos abajo y firmando la igualada casi sobre la bocina.

Traviesas 7 - 1 Borbolla

El Borbolla sufrió en su visita al Traviesas, donde cayó goleado por 7-1. Los de Monte Alto encajaron el primero a los cinco minutos, pero después supieron aguantar bien el marcador hasta los minutos finales de la primera parte, cuando llegó el segundo de los locales. El 2-0 al descanso, sin embargo, los mantenía en un partido que se les complicó a la vuelta de vestuarios. Cada gol en contra pesó como una losa de la que ya no se pudieron recuperar y solo consiguieron marcar el tanto del honor.