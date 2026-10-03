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O Noso Deporte | Hockey

Primer traspié del Dominicos (1-2)

Los de la Ciudad Vieja perdieron ante el Congrés en un partido en el que les falló la definición

María Varela
María Varela
03/10/2026 19:49
Mainier celebra el gol del Congrés ante el Dominicos
Mainer celebra el gol del Congrés ante el Dominicos
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Una de cal y otra de arena. El Dominicos, que venía de darse una alegría ganando el derbi coruñés al CDM en la primera jornada de la OK Plata, sumó su primer traspié del curso. Y lo hizo además en casa y frente a un Congrés que celebró el triunfo por 1-2 en la pista de Monte Alto como lo que era, la sorpresa ante uno de los llamados a ser favoritos del grupo norte de la segunda categoría nacional.

No tuvieron el día los de la Ciudad Vieja. Superiores en el primer tramo del partido, la portería se les hizo pequeña y fue creciendo su frustración ante la falta del último remate. Los catalanes, de menos a más, fueron ganando terreno en la pista hasta conseguir adelantarse. Una vez que dominaron el marcador, pusieron el autobús. Y aunque los blanquinegros reaccionaron, sobre todo en el tramo final, con esa garra que les caracteriza cuando todo se pone en contra, ya no fueron capaces de darle la vuelta al marcador ni atacando en superioridad (quitando al portero) durante el último minuto.

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Sonaron los “¡Uy!” en la grada como lo habían hecho a lo largo del partido. El Dominicos salió mejor, de vuelta a su feudo después de haber jugado la semana pasada en el Palacio de los Deportes de Riazor. El único cambio en su cinco inicial estaba en la portería, con la vuelta de Cesc Asnar. Y las ocasiones falladas de los de Pablo Togores fueron una constante a lo largo de los cincuenta minutos.

Incluso tuvieron un penalti para ponerse por delante que no pudo acertar Adrián Candamio. Pasaban los minutos y el Congrés dio un paso adelante. Se había sacudido el dominio inicial del Dominicos y empezaba a jugarse más en cancha coruñesa que en la suya. Una tendencia que, ya cerca del descanso, se tradujo en el 0-1 con un fuerte disparo de Álex Mainer. Tocaba buscar soluciones en el vestuario.

El Palacio de los Deportes de Riazor vivió un gran ambiente

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Y es cierto que los blanquinegros salieron con otro ritmo para buscar la remontada en la segunda parte. Pero el problema seguía siendo el mismo. Se plantaban frente al portero con más o menos claridad, pero fallaba la definición. Y que fuera consumiéndose el tiempo no ayudó, tampoco volver a desaprovechar una bola parada con una directa en la que Pablo Cancela no consiguió hacer de las suyas tras la décima falta visitante.

Los detalles no se ponían del lado local. Y ya entrando en los diez minutos finales la azul a Carlos Alonso fue un momento clave. Con uno menos, el Dominicos sufrió. El Congrés marcó, pero no era válido. A la segunda, ya no falló y sí subió al marcador el tanto de Xavier Alonso. Si los catalanes ya estaban defendiendo desde que anotaron el primero, más con el segundo. Cada vez lo veían más cerca.

En el peor momento surgió Gabriel Villares, que fusiló la portería para dar esperanzas a los suyos. Quedaban cinco minutos que ya fueron un monólogo del Dominicos en busca del empate. Prácticamente un frontón. Incluso en el último minuto Togores sacó al portero para atacar con cinco. La bola se paseó por el área sin que nadie consiguiera contactar el stick muriendo así el tiempo.

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