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O Noso Deporte | Hockey

El Marineda recibe al Bembibre en el Torneo La Tribuna

El Palacio de los Deportes de Riazor acoge durante el fin de semana la competición

María Varela
María Varela
02/10/2026 05:00
Partido del Marineda contra el Rochapea en el Palacio de los Deportes de Riazor
Partido del Marineda contra el Rochapea en el Palacio de los Deportes de Riazor
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El Marineda organiza este fin de semana la segunda edición del Torneo La Tribuna, un nombre en honor a la autora que da nombre al club, Emilia Pardo Bazán. Además de partidos de categorías inferiores, el plato estrella será el que enfrente este sábado al equipo coruñés con el Bembibre, un encuentro entre dos contendientes de la OK Liga Iberdrola (Palacio de los Deportes de Riazor, 17.00 horas). 

Las de Ángel Galmán continuarán así su preparación de la temporada, en la que debutarán en la máxima categoría, después de adjudicarse la semana pasada el Torneo Internacional de Vigo con victoria sobre el Sanjoanense portugués. Antes de que empiece la temporada, a finales de octubre con duelo frente al Sant Cugat, también afrontarán la final de la Copa Galicia contra el Raxoi (12 de octubre). 

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La competición se desarrollará íntegramente en el Palacio de los Deportes de Riazor e incluirá partidos de categoría prebenjamín, benjamín y alevín, además de un encuentro especial entre el Bembibre y el Dominicos juvenil. Participarán, además del club anfitrión que dará a conocer a su recién estrenada base, el Dominicos, el Ordes, el Oroso, el Oleiros, el Compañía de María y el Narón

Desde la organización se destaca el carácter transversal de un torneo que reúne a jugadores de distintas edades y categorías. “Queremos que sea una gran celebración y que Riazor se convierta en un punto de encuentro para jugadores, familias y aficionados. La presencia de todas estas categorías nos permite disfrutar del presente y poner en valor el futuro”, apuntó la presidenta Beatriz Lema

Ángel Galmán, con la bufanda del Marineda

Un guiño desde el cielo para Ángel Galmán

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