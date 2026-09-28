El filial del Liceo empieza la OK Bronce con goleada al Compostela (5-1)

Roi Saavedra, entre dos jugadores del Compostela Patricia G. Fraga

El Liceo fue el único de los equipos coruñeses que consiguió empezar la OK Bronce con victoria. El filial verdiblanco se impuso por 5-1 al Compostela en el pabellón de Monte Alto y es el primer líder de la categoría. El resto lo tuvo más difícil. Solo puntuó el Ordes B, que empató en casa contra el Traviesas (3-3). Y perdieron tanto el Borbolla con el Telecable Gijón (3-6) como el CDM B en la pista del Oviedo Booling (3-1). Al Oleiros le tocó descansar en la jornada inaugural.

Liceo 5 - 1 Compostela

El conjunto dirigido por Pichu Galvani iniciaba su segunda andadura en la categoría ante un recién llegado. Y se notó la diferencia de experiencia pese a que los jugadores verdiblancos todavía son jóvenes y contaban con importantes bajas, ya que hasta tres de sus integrantes, el portero Pulpi, el capitán Jaime Méndez y el fichaje Mateo Paz, viajaron con el primer equipo al Torneo de Vigo.

Un hermano pequeño en la reserva del Liceo Más información

Tras unos primeros minutos de tanteo, con más llegadas del que actuaba como local, una azul a Rubén Santos (que acabaría con roja al final del duelo al ver dos más) propició los dos primeros goles, ambos en superioridad numérica, el primero de Xandre Fraga y el segundo de Unax Macias, que se estrenó con la camiseta verdiblanca. En la segunda parte, el show de Roi Saavedra con dos tantos permitió un acelerón más. Los santiagueses recortaron justo cuando Galvani iba a sentar al debutante en la portería Iago Nine para dar salida al juvenil Víctor Marzo. En los últimos minutos Saavedra (hermano pequeño de Bruno Saavedra) hizo el quinto, el tercero en su cuenta personal.

Ordes B 3 - 3 Traviesas

El filial del Ordes debutó en la OK Bronce con un empate en el pabellón Castelao luchado frente al Traviesas, que se adelantó con dos goles en la primera parte. En la segunda, los locales apretaron y con un doblete casi seguido de Nico López igualaron la contienda y con otro de Pablo Pazos se pusieron por delante. Los vigueses firmaron el 3-3 a siete minutos para el final, tiempo en el que el Ordes no pudo aprovechar un penalti y una superioridad para dejar la victoria en casa.

Jugada del partido entre el Borbolla y el Telecable Gijón Patricia G. Fraga

Borbolla 3 - 6 Telecable Gijón

Monte Alto tenía ganas de la vuelta del hockey nacional con su equipo de barrio, el Borbolla, y este respondió con un inicio loco de partido. Solo iban disputados dos minutos y medio y ya se habían marcado tres goles, uno para el Telecable Gijón y dos para los coruñeses, uno de Pedro Siaba y otro de Manu Fernández. El Borbolla mantuvo la ventaja casi toda la primera parte, pero acercándose al descanso vio como los asturianos empataron y justo en el inicio de la segunda parte, marcaron otros con los que pusieron tierra de por medio. Carlos Villar permitió a los locales soñar con el 3-4, pero fue precisamente un coruñés, Héctor García, el que con dos goles finales mandó los tres puntos para Gijón con el 3-6 definitivo.

Oviedo Booling 3 - CDM B 1

Un triplete de Abraham Suárez enterró las esperanzas del filial del CDM de sacar algo positivo de la primera jornada en la que le tocó visitar al Oviedo Booling. Al descanso, los coruñeses solo perdían por 1-0 y estaban metidos en el partido, pero dos goles seguidos en los primeros compases del segundo tiempo lastraron sus opciones. Y eso que no le perdieron la cara al encuentro en ningún momento como demuestra que Samu Pose anotase el 3-1. Pero los de Álvaro Rodríguez ya no encontraron más premio.