O Noso Deporte | Hockey
El derbi CDM-Dominicos, en imágenes
Victoria para los de la Ciudad Vieja, que se impusieron por 2-5
1.
El Dominicos se llevó el primer derbi de la temporada en la OK Plata
El Palacio de los Deportes de Riazor vivió un gran ambiente
Carlota Blanco
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El Palacio de los Deportes de Riazor vivió un gran ambiente
Carlota Blanco
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Carlota Blanco
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Carlota Blanco
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Carlota Blanco
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Carlota Blanco