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O Noso Deporte | Hockey

El derbi CDM-Dominicos, en imágenes

Victoria para los de la Ciudad Vieja, que se impusieron por 2-5

Carlota Blanco
28/09/2026 05:00
El Palacio de los Deportes de Riazor vivió un gran ambiente
1.
El Dominicos se llevó el primer derbi de la temporada en la OK Plata
El Palacio de los Deportes de Riazor vivió un gran ambiente
Carlota Blanco
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1.
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