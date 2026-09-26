Previa | CDM-Dominicos, un derbi coruñés como primer plato en la OK Plata

Alejandro Canosa y Pablo Togores se retan antes del derbi CDM-Dominicos Carlota Blanco

Alejandro Canosa y Pablo Togores no consiguen ponerse serios para la foto, lo justo para que la fotógrafa pulse el botón e inmortalice el momento. Hay buen rollo por más que hoy puedan saltar chispas en la pista (Palacio de los Deportes de Riazor, 20.30 horas). Porque la OK Plata abre con el plato fuerte del derbi coruñés entre el CDM y el Dominicos. Los dos han jugado al gato y al ratón durante la pretemporada. “Digamos que fue un pacto de no agresión”, se ríen los entrenadores, que reconocen que hicieron lo posible para no verse las caras en una preparación que consideran un poco corta. “Vamos a llegar justos”, dicen. Lo que no va a restar emoción a un partido de máxima rivalidad entre dos clubes de colegio cuya esencia en el trabajo con la cantera, pero a equipos en momentos diferentes: los de Riazor en plena reestructuración y los de la Ciudad Vieja más consolidados.

"A nosotros nos pilla encajando piezas, pero si tenemos que tirar más de lo emocional que de lo táctico, lo haremos" Alejandro Canosa, entrenador del CDM

"Emocional siempre es. El ambiente en los últimos derbis fue espectacular" Pablo Togores, entrenador del Dominicos

El sorteo fue caprichoso y lo primero que le pasó por la cabeza al verlo, bromea Togores, no se puede escribir en un periódico. “Sinceramente, preferiría jugar contra casi cualquier otro”, asegura por su parte Canosa. “A nosotros nos va a pillar encajando piezas. Pero si tenemos que tirar más de lo emocional que de lo táctico, lo haremos”, añade. “Emocional siempre es un derbi”, contesta Togores, “son partidos muy chulos y lo que no me gusta de que sea tan pronto es porque igual le resta algo de ambiente”. En los últimos derbis prácticamente no había huecos en las gradas, bien de Monte Alto, bien del Elviña. Llenar el Palacio de los Deportes de Riazor es una quimera, pero sus habituales no van a faltar. “El ambiente en los últimos derbis ha sido espectacular”, recuerdan y destacan el comportamiento de los jugadores: “Han sabido entender lo que piden estos partidos. Diferenciar la competitividad y la rivalidad que tiene que haber en la pista y el respeto fuera de ella, donde todos se llevan fenomenal. Hay veces que hay piques, pero queda todo en la pista, como tiene que ser”.

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Porque al final tienen más cosas en común que las que les diferencian. Una de ellas, intenta abrirse camino en una categoría y un deporte en el que se marca el ritmo desde Cataluña. “Es muy, muy difícil. Por mucho que este año ellos se quejen de los viajes (en el grupo norte de la OK Plata hay cuatro gallegos, un asturiano, un vasco y ocho catalanes) seguimos teniendo muchos más que ellos”, pone sobre la mesa el técnico blanquinegro. “Tienes que invertir parte de los recursos económicos y materiales humanos en esos desplazamientos y eso te quita de poder aportar económicamente a algún jugador y subir el nivel”, plantea el de CDM, que también señala las pistas: “Allí las tienen todo el día a su disposición. Aquí se reparten las horas, hay muchos clubes para pocas instalaciones, y encima empiezan las obras cuando empieza la pretemporada”, añade.

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Las quinielas, sin embargo, les señalan para estar arriba. “Tiene un grupo muy estructurado y compenetrado del año pasado y complementan con la llegada de Pablo Cancela, que evidentemente no van a tener problemas para que se compagine bien con el resto”, analiza Canosa sobre el rival, aunque si pudiera fichar a un jugador del equipo contrario sería a Gabriel Villares: “Es el más completo”. Togores se quedaría con el capitán Ignacio Buruaga. “A mí me encanta y tiene carácter muy de Dominicos. Además se le caen los goles”, le valora el de Dominicos. “Pero creo que one club man”, le contesta Canosa. Su equipo también tiene refuerzos que gustan a su homólogo: “Pablo del Río y Álex Roca son dos jugadores de nivel OK Liga. Y creo que ellos pueden jugar con el factor ilusión de equipo nuevo que nosotros no tenemos”, valora. Muchos nombres que hablan del gran momento del hockey, un deporte intrínseco a la ciudad que hoy vive su fiesta.