Crónica | Un Dominicos letal castiga los errores del CDM para quedarse el derbi (2-5)

Jugada del partido entre el CDM y el Dominicos Carlota Blanco

El Dominicos, más compacto y con mucho gol, castigó los errores de su rival y se llevó el derbi coruñés contra el CDM con el que se abrió la OK Plata en un Palacio de los Deportes de Riazor con gran ambiente, mitad amarillo y azul, mitad blanco y negro. En la pista, menos división. Los de la Ciudad Vieja presentan candidatura y Compañía, con menos rotaciones (con la baja de Javier Drago, con la selección chilena), sufrió para aguantar el ritmo.

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Duelo coruñés y el Dominicos salió con un quinteto completamente local desde la portería, donde dio la alternativa al recién llegado Gaspar Varela, y juntando a su jugador más veterano, Pablo Cancela (38) y al benjamín, Pedro García (16). CDM optaba por uno que mezclaba lo autóctono (el capitán Buruaga junto a los fichajes Álex Roca y Pablo del Río) y lo italiano (Toitti en la portería y Tognacca, cuatro nuevos para arrancar el partido).

El Dominicos salió mejor, con automatismos y jugadas ya heredados de la temporada pasada. Cuando solo habían pasado cuatro minutos, Pedro García abrió el marcador. Recibió en la frontal del área, se dio la vuelta y batió al portero de Compañía. El joven jugador, subcampeón de Europa este verano con la selección española sub-17, se formó en la cantera colegial, pero el curso pasado se cambió a la Ciudad Vieja. Tras un año de adaptación, en el que fue de menos a más, empieza con acierto.

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Los locales tuvieron la ocasión de reengancharse al marcador a bola parada con un penalti lanzado por Pablo del Río con el que no pudo sorprender a Gaspar Varela. Y de ahí al segundo de los blanquinegros, prácticamente letales frente al portero. Ya con su segunda unidad en pista, entre los hermanos Villares fabricaron el gol que daba todavía más holgura al marcador. Aunque no tardó mucho el CDM en volver a dejar la distancia en uno. Ignacio Buruaga no suele fallar cuando le llega una bola al área. La pequeña esfera negra rebotó en el larguero y los árbitros no tenían claro si en la caída había sobrepasado la línea. Primer momento de tensión en la pista con los dos equipos intentando barrer para su lado la decisión final, que fue de gol (1-2).

Dominicos tenía una marcha más. Y si antes del descanso falló un penalti por medio de Pablo Cancela, sí que abrió la brecha nada más empezar el segundo acto. Tomás Villares se encargó de plasmar sobre el electrónico la superioridad en la pista. Pasaban los minutos y subía la tensión. Los nervios se dejaban ver sobre la pista y eso se tradujo en faltas, amarillas y ocasiones a bola parada. Falló Kiko García un penalti para recortar, aunque en el rechace Compañía forzó la décima y Pablo del Río, especialista en directas, tampoco pudo superar a un acertado Varela. Décima de un lado, décima del otro. Pero no era el día de la bola parada. Cancela falló la directa y cometió azul. Doble error.

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Aunque no costó demasiado a caro a Dominicos. Tomás Villares marcó en inferioridad, pudo repetir Gonzalo Varela a la contra. Buruaga se echó el mundo por montera y en una jugada en la que se fue de todos mantenía el orgullo del CDM. Pero fue solo un acto reflejo que no llegó para superar a un bloque más formado y rodado y que puso la puntilla con un tanto de Carlos Alonso. Los últimos diez minutos, salvo para una azul a Tomás Villares, ya fueron de descuento. Dominicos empieza con fuerza y CDM deja detalles.

CDM 2 - 5 Dominicos

CDM: Mattia Toitti, Álex Roca, Ignacio Buruaga, Mirko Tognacca, Pablo del Río -cinco inicial-. Kiko García, Aron Torrado y Álvaro Barral.

Dominicos: Gaspar Varela, Miguel López, Adrián Candamio, Pedro García y Pablo Cancela -cinco inicial-. Gonzalo Varela, Carlos Alonso, Tomás Villares y Gabriel Villares.

Goles: 0-1, m.4: Pedro García. 0-2, m.12: Gabriel Villares. 1-2, m.14: Ignacio Buruaga. 1-3, m.26: Tomás Villares. 1-3, m.30: Tomás Villares. 2-4, m.31: Ignacio Buruaga. 2-5, m.40: Carlos Alonso.

Árbitros: Jonathan Sánchez y Miguel Díaz. Mostraron cartulina azul a Pablo Cancela y Tomás Villares y amarilla a Pablo del Río, Kiko García, Álex Roca, Mirko Togacca.

Cancha: Palacio de los Deportes de Riazor.

Congrés 2 - 2 Lubiáns

El Escola Lubiáns arañó un punto en su visita al Congrés en la primera jornada de su regreso a la OK Plata. Los de Ramón Canalda se vieron con un 2-0 en contra, pero no tiraron la toalla y consiguieron igualar el encuentro en su recta final para el 2-2 final.

Los catalanes les dieron a los carballeses la bienvenida a la nueva categoría cuando había pasado menos de un minuto desde el pitido inicial. Álex Mainer castigó la falta de experiencia del rival, un equipo muy joven que tiene que ir a más. Guillem Muñoz marcó antes del descanso el 2-0.

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Pero el Lubiáns mejoró en la segunda parte y buscó el gol que le permitiera volver a meterse en el partido. Este llegó cuando quedaban solo siete minutos para el final, obra de Gorka Oliveira, precisamente el único que había jugado en plata en la anterior experiencia del equipo. Cuando quedaban tres, David Sánchez encontró el premio a la insistencia del Lubiáns, que además resistió con nueve faltas durante los once minutos finales.

Ordes 4 - 6 Oviedo Roller

El Ordes perdió por 4-6 contra el Oviedo Roller en un duelo de continuas alternativas contra el que teóricamente es uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia en la OK Plata. Los dos acaban de llegar de la mano, como primero y segundo de una temporada pasada en la que estuvieron todo el año a la par pero que finalmente se decantó de lado coruñés, campeón del grupo gracias a una victoria final precisamente contra los asturianos.

Estos le dieron la vuelta y salvo en el 3-2, siempre fueron ellos los que llevaron la iniciativa en el marcador. Se adelantó Rodrigo Ramos. Empató Hugo Iván García. Nil Pascal volvió a poner con ventaja a Oviedo. Igualó Marcos Vaamonde con el que se llegó al descanso. Aitor Consuelo anotó el 3-2 que podía haber sido un punto de inflexión, pero tres goles seguidos de los visitantes inclinaron la balanza y aunque Anxo Franqueira recortó (4-5) y permitió soñar, Rodrigo Ramos, que había abierto el marcador, lo cerró con el sexto.