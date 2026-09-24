Ordes y Lubiáns, dos nuevos inquilinos para la OK Plata

Plantilla de Escola Lubiáns Mar Casal

Se acabó la espera. El hockey sobre patines vuelve a escena. Y lo hace con una temporada en la que los equipos gallegos y coruñeses volverán a ser protagonistas. En la OK Plata habrá hasta cuatro porque a los habituales Dominicos y CDM se les unen los recién ascendidos Ordes y Escola Lubiáns. No es la primera vez que pasa. Ya fue así hace tres años, aunque la aventura solo duró un curso porque estos dos no pudieron mantener la categoría. Con más experiencia y fuerzas renovadas, dos clubes que salvaguardan la semilla del hockey más allá de las fronteras de la ciudad, tan necesarios como una realidad, vuelven a la carga con el único objetivo de la permanencia.

“Creo que llegamos bien, con muchas ganas”, indica José Ramón López, entrenador del Ordes, que debuta el sábado en casa (Castelao, 19.30 horas) contra el Oviedo Roller. Los dos acaban de ascender, como primero y segundo de la OK Bronce de la temporada pasada. “Nosotros repetimos bloque porque los chavales se merecían seguir ellos y porque tampoco estábamos en disposición de poder fichar a nadie, pero estoy encantado con el equipo, tengo muchísima confianza en él y a ver dónde estamos en la nueva categoría”, añade.

Ordes

Ordes

Si el Ordes repite bloque, el Escola Lubiáns ha hecho una remodelación casi total. “Cinco jugadores son nuevos, cuatro de pista y un portero. Eso hace que el periodo de acoplamiento sea más largo y nos hubiese gustado tener un par de semanas más, pero aun así el equipo llega bien”, comenta Ramón Canalda, el que fuera portero del Liceo en los años 90 y que desde el curso pasado dirige al conjunto carballés. “Tengo muy claro que nosotros vamos a ir para arriba, pero los mimbres ya están, los jugadores están trabajando muy bien, con mucha intensidad en los entrenamientos, y estoy muy satisfecho”, valora.

Los dos tienen la experiencia de hace tres temporadas, aunque en el Ordes hay más supervivientes, empezando por el entrenador, que en el Lubiáns, donde solo Gorka Oliveira repite en la plantilla de la anterior experiencia de Plata. “El salto es enorme”, analiza el técnico de los verdes, “en OK Plata hay que competir los 50 minutos, pero ese año que ya estuvimos nos sirvió a todos de experiencia, al club, a mí, a varios jugadores que siguen... Ya vimos lo que había y eso nos vino bien”.

"Creo que estamos más preparados que la primera vez. Ya vimos lo que había y nos vino bien" José Ramón López, entrenador del Ordes

"Queremos ser un equipo ordenado y que compita todos los partidos" Ramón Canalda, entrenador del Escola Lubiáns

“Todos los años son distintos”, opina Canalda, que cree que al equipo le fue muy bien la temporada pasada, tercero en la fase regular de la OK Bronce y ascendido en la eliminatoria del playoff. “Es una competición distinta y las rotaciones tienen que ser constantes”, dice. “Es una nueva experiencia y vamos a ver cómo le cogemos el pulso a la competición el sábado”, comenta sobre el debut en la pista del Congrés. “Es una liga muy competida y creo que vamos a tener que luchar hasta el final”, puntualiza.

Lubiáns apostó por un equipo muy joven. “La competición lo demanda porque hay un ritmo muy elevado de juego y hacen falta ocho o nueve jugadores para todos los partidos. Tuvimos siempre claro que el perfil de jugador tenía que ser ese, de 20, 21 o 22 años”, afirma Canalda, que incorporó a Rodrigo Ruiz, Antón López, Markel Muñoz, Aitor Corcuera y David Sánchez. Ordes no tocó la plantilla, pero José Ramón cree que darán un paso adelante: “Hace tres años teníamos al Negro, más veterano, y los chicos júnior. Ahora esos júnior ya son sénior, ya llevan años jugando juntos, ya llevan conmigo también un tiempo... sinceramente, creo que estamos más preparados”.

Lubiáns

La OK Plata se presenta, además, muy igualada porque la mayoría de los favoritos fueron a parar, por sorteo, al grupo sur. “Yo creo que Compañía y Dominicos son candidatos para estar arriba”, opina López, que sí que cree que no hay ningún equipo que destaque por encima de otros. “Hace tres años había plantillas que eran una locura. Estaba el Cerdanyola con Marc Coy, el Vilafranca con Marc Gual... En ese sentido va a ser una liga más competida. Creo que hay que hacerse fuertes en casa y después fuera a ver cómo se presentan las cosas, porque todos sabemos lo difícil que es ir a jugar a Cataluña”, señala.

“Hay que ir partido a partido”, sigue precavido Canalda. “Yo ahora pienso en el Congrés y cuando acabe ya pensaré en el siguiente. Obviamente en casa tienes que ganar, pero ya iremos viendo”. Lo que sí tiene claro es el objetivo: la salvación. “Queremos mantenernos para que haya una continuidad en el proyecto”, asegura y cree que el mejor camino hacia esa meta es “ser un equipo ordenado y que compita todos los partidos”.

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El escenario ideal será la permanencia de los cuatro equipos gallegos. “¿Dónde hay que firmar? Lo haría ahora mismo. A Dominicos y Compañía los doy por salvados, pero si seguimos también nosotros y Lubiáns, lo firmo ahora mismo”, indica José Ramón. “Yo claro que prefiero que se mantenga un equipo gallego que uno catalán”, reconoce Canalda, que sin embargo no se moja sobre si la posibilidad es real: “No lo sé. Hay que ver cómo le cogemos el pulso a la competición. Y después iremos viendo semana a semana”. Dos nuevos reductos para defender como un fortín.