La Copa pone en juego la hegemonía gallega

Pablo Togores da indicaciones en uno de los entrenamientos de pretemporada del Dominicos Germán Barreiros

Los equipos gallegos de categoría nacional (salvo el Liceo de la OK Liga, que en una pretemporada atípica es el único que no participa) afrontan este año una nueva competición, la Copa Gallega tanto en categoría masculina como en la femenina, que les sirve como primer test del curso y para optimizar la puesta a punto antes del inicio oficial de sus respectivas ligas. “Y es un incentivo, la mayoría de nosotros no optamos a ganar títulos desde que éramos júniors”, señala Pablo Togores, entrenador del Dominicos.

Galicia replica así el formato que lleva años disputándose en Cataluña (aunque adaptado a las particularidades por el mayor número de participantes), que siempre permite a los equipos de allí llegar a las primeras jornadas con un punto extra de competitividad. Porque uno de los grandes hándicaps de la pretemporada de los equipos gallegos siempre había sido la falta de contendientes para ponerse a prueba, teniendo que viajar a Portugal, con las habituales giras lusas del Liceo, Asturias, País Vasco o Madrid.

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El aumento de número de equipos, cuatro en la OK Plata masculina (Dominicos, CDM, Ordes y Lubiáns), tres en la femenina (Berenguela, Ponteareas y Traviesas) y siete en la OK Bronce (Oleiros, Liceo B, CDM B, Compostela, Borbolla, Traviesas y Ordes B), además del Liceo, el Raxoi y el Marineda en la máxima categoría, permite poner en marcha esta competición. La mayoría de ellos ya iban a disputar partidos entre ellos como parte de su preparación. Ahora lo harán con una copa en juego.

La competición masculina se divide en dos grupos de cinco y seis equipos que disputan tres jornadas. Los dos primeros se cruzan en semifinales de las que saldrán los dos candidatos a estrenar el palmarés de la competición en una final programada para el 12 de octubre (una vez ya iniciada la competición, ya que tanto la OK Plata como la OK Bronce echan a rodar el 26 de septiembre). La femenina, con cinco contendientes, consta de un solo grupo con tres jornadas. Los dos mejores disputarán la final, también prevista para el 12 de octubre. En esa fecha los de la OK Plata ya estarán también en marcha (26 de septiembre), pero no los de OK Liga, que tendrán que esperar al 31 de octubre.

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La primera jornada ya está casi completa, ya que se cerrará hoy con un interesante Ordes-Dominicos (21.30 horas), y ya se pueden sacar los primeros apuntes. Las primeras victorias fueron para el Lubiáns, que pudo con el Ordes de OK Bronce por 2-7; el CDM de OK Plata, que se impuso al Compostela por 1-7; y el Borbolla, que ganó por 2-1 al CDM de OK Bronce. El Oleiros y el Traviesas, por su parte, cerraron su duelo con un empate a cuatro goles. Este fin de semana la competición regresará con otros cinco encuentros: Ordes B-CDM; Liceo B-Lubiáns; CDM B-Traviesas; Oleiros-Ordes y Borbolla-Dominicos.

En la femenina, el único partido disputado hasta ahora es el que protagonizaron este lunes en Santiago el Berenguela y el Marineda y que se saldó con un empate sin goles. El equipo de Ángel Galmán debutó todavía con numerosas bajas, ya que todavía no cuenta con las internacionales, las chilenas Efe Muñoz y Cony Urbina y la argentina Luchy Maldonado, una de las incorporaciones para la temporada. El técnico solo contó con cinco jugadoras sénior, con el debut entre ellas de Icía Brea, y completó la convocatoria con una de las canteranas, Vera Gómez. Su próximo partido, el segundo y último de la primera fase, será este domingo en el Municipal Álvaro Pino frente al Ponteareas (12.00 horas).

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El Liceo se ha quedado fuera de esta competición porque sus circunstancias son particulares. Para empezar, los verdiblancos son los que más tarde se pusieron en marcha, por lo que llevan dos semanas menos de entrenamientos que el resto. Tampoco puede contar con sus internacionales, Bruno Saavedra y Blai Roca, que ya están concentrados con la selección española, y el argentino Franco Platero, que se incorpora el día 20. Y su competición es la última en empezar, arrancando oficialmente el 24 de octubre en las semifinales de la Supercopa de España contra el Barça, un mes más tarde que el resto. No habrá que esperar tanto para verle en acción porque este viernes disputará su primer amistoso en Ordes.