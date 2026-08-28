El Dominicos sube la apuesta

Plantilla del Dominicos para la temporada 2026-27 Germán Barreiros

El Dominicos apunta alto. Después de una temporada en la que se demostró a sí mismo que podía estar con los mejores de la OK Plata, incluso cerca de los puestos de ascenso, el equipo de la Ciudad Vieja mantiene el bloque y suma dos piezas de contrastado valor, la juventud de Gaspar Varela para la portería y la veteranía y el gol de Pablo Cancela para la pista. En un grupo a priori sin gallos, los coruñeses se postulan de salida como uno de los aspirantes. Pero paso a paso. Primero una pretemporada en la que ya acumulan dos semanas de trabajo para llegar en las mejores condiciones a un estreno que llega por todo lo alto: derbi en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el CDM (26 de septiembre a las 20.30 horas).

“Tenemos las bajas de Pablo Campos, que se va a estudiar fuera; la de Antón López, que fichó por el Lubiáns; y la de Neto en la portería por retirada”, enumera el entrenador Pablo Togores, que pierde al meta en la pista, pero lo gana a su lado en el cuerpo técnico para cubrir la salida de Ángel Galmán, que emprende un nuevo proyecto en el Marineda. “Neto va a ser fundamental porque tenemos una visión muy parecida del hockey y porque me aportará esa visión de conocer de cerca a los jugadores por haber sido su compañero. Y además, hará un trabajo específico con los porteros”, cuenta. Precisamente, bajo palos hay dos novedades con el fichaje de Gaspar Varela, que llega desde el Oleiros como “un proyecto a largo plazo” y la subida del canterano Curro García. La otra es la de Pablo Cancela, un jugador que no necesita presentación con una trayectoria que le llevó por los mejores equipos de Italia y Portugal, a la selección española, al Liceo y que con 38 años está terminando su carrera en una de las casas donde la empezó.

Gaspar Varela y Pablo Cancela, fichajes del Dominicos Germán Barreiros

Del curso pasado siguen Adrián Candamio, Tomás Villares, Gonzalo Varela, Gabriel Villares, Miguel López, Carlos Alonso, Cesc Asnar y Pedro García, con la aportación de los canteranos Nacho García y Diego López. Un grupo que incita a mirar hacia arriba. “Evidentemente partimos de una mejor base porque ya contamos con la experiencia del año pasado”, reconoce Togores, que valora positivamente un curso en el que el equipo terminó la primera vuelta cerca de las dos primeras posiciones, aunque se desinfló un poco en la segunda vuelta: “La verdad que para ser nuestro primer año juntos como equipo fue bastante bien, pero esto no quiere decir que no tengamos que volver a trabajar las bases. No vamos a dar nada por sentado por haberlo hecho bien el año pasado. Hay que seguir para mantener lo bueno y corregir lo malo. Y también tenemos que conociéndonos todos con nuestras virtudes y nuestros defectos para ir mejorando de cara a la jornada 1”.

Porque vaya estreno. “Ni a Álex (Canosa, entrenador del CDM) ni a mí nos gusta mucho que el derbi llegue tan pronto. Estaría mejor que fuera más adelante, para llegar los dos equipos más rodados. Las primeras jornadas siempre son diferentes y más con una pretemporada un poco más corta de lo habitual como es esta. Hay que ver cómo llega cada uno y saber jugar el partido aunque no estemos al cien por cien. Y el ambiente se da por descontado”, dice. Sobre todo porque les tocará abrir la temporada del hockey coruñés después de un largo verano sin competición y con un Liceo todavía a un mes del estreno.

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Para Togores es importante empezar con buen pie porque cree que el grupo norte de la OK Plata “va a ser muy duro”. “Sobre el papel debería de ser bastante igualado porque no hay ningún equipo de los teóricos favoritísimos. Por eso creo que hay que hacerse fuertes en casa porque los partidos de fuera van a ser durísimos y va a costar mucho sacar puntos”, valora y reconoce que pueden partir entre los aspirantes a estar arriba, pero que eso no les garantiza nada. “Tenemos buen equipo, pero cada partido va a ser una batalla y estoy convencido de que si no vamos al cien por cien, vamos a tener problemas”, añade.

Y para subir el nivel con respecto al año pasado y no sufrir ese pequeño bajón de la segunda vuelta cree que la clave estará en gestionar mejor la reacción a las victorias. “Veníamos de una temporada dura y acostumbrarse a ganar también es difícil, el no bajar la intensidad después de una victoria y seguir trabajando exactamente igual. Forma parte de un proceso”, valora el entrenador de la Ciudad Vieja. “A todos nos tiene que haber servido el año pasado para aprender eso. Pero en eso creo que nos va a ayudar mucho la experiencia de Pablo Cancela, además del crecimiento de los jóvenes, que tienen que ir ganando esa regularidad para estar a buen nivel aún teniendo un mal día”, continúa.

"No vamos a dar nada por sentado por haberlo hecho bien el año pasado. Hay que seguir para mantener lo bueno y corregir lo malo" Pablo Togores, entrenador del Dominicos

Precisamente con cuatro equipos gallegos en la OK Plata y siete en la OK Bronce, la cantera gallega y coruñesa vive uno de sus mejores momentos de exposición. Algo que a Pablo Togores le faltó en su día y por lo que tuvo que irse fuera a buscarse las oportunidades. “Claro que me hubiese gustado, pero por lo menos en Dominicos llevamos diez años trabajando para darle una salida a los jóvenes. Por eso me gustaría que ellos no pierdan la perspectiva y que se den cuenta de la suerte que están teniendo, que lo valoren, que lo disfruten pero que lo afronten como un reto que hay que aprovechar”, reflexiona. Por eso firmaría que los cuatro que compartirán la segunda categoría puedan lograr la permanencia. “Este año va a ser bonito, porque además también vamos a Oviedo. Cuántos más equipos de aquí, mejor. Así que vamos a disfrutarlo y ojalá no bajemos ninguno”.