O Noso Deporte | Hockey
El Dominicos 2026-27 ya rueda
El equipo coruñés prepara el curso en la OK Plata manteniendo el bloque de la temporada pasada
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros