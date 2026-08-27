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Diario de Ferrol

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O Noso Deporte | Hockey

El Dominicos 2026-27 ya rueda

El equipo coruñés prepara el curso en la OK Plata manteniendo el bloque de la temporada pasada 

Germán Barreiros
27/08/2026 23:24
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
1.
El Dominicos arranca la pretemporada
El equipo coruñés se presenta con los fichajes de Pablo Cancela y Gaspar Varela
Germán Barreiros

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