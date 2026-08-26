O Noso Deporte | Hockey
Galería | La vuelta al trabajo del CDM
El equipo coruñés competirá una temporada más en la OK Plata
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco
1.
El CDM prepara la nueva temporada
Alejandro Canosa lidera un proyecto con cinco caras nuevas
Carlota Blanco